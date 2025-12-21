경찰, ‘한국-캄보디아 코리아 전담반’ 통해 캄보디아서 범죄현장 단속 20대 1명 구출·범죄혐의자 26명 검거 李 “국제 조직범죄 뿌리뽑기 위해 각국 공조 강화”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 21일 우리 경찰이 캄보디아 현지 경찰과 공조해 스캠단지에 감금됐던 우리 국민을 구조하고, 범죄 혐의자를 검거한 것과 관련해 “낯선 땅의 위험하고 열악한 여건 속에서도 임무를 완수한 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다”고 했다.

이 대통령은 이날 SNS에 올린 글에서 “우리 경찰이 캄보디아–베트남 국경 스캠 범죄단지에 감금돼 있던 우리 국민을 무사히 구출하고, 다수의 국제 범죄조직 조직원들을 검거했다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “앞으로도 온라인 스캠과 보이스피싱을 비롯한 국제 조직범죄를 뿌리뽑기 위해 각국 법 집행기관과의 공조를 한층 강화할 것”이라며 “추적·수사·검거·송환 등 모든 과정에서 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 강조했다.

경찰청에 따르면 지난 18일 우리 경찰은 ‘한국-캄보디아 코리아 전담반’을 통해 프놈펜에서 300㎞ 떨어진 ‘몬돌끼리’ 내 스캠 단지에 감금중이던 20대 국민 1명을 구출하고 범죄 혐의자 26명을 현지에서 검거했다.