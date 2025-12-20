수도권·강원도 ‘대체로 맑음’

[헤럴드경제=정호원 기자] 대부분 지역에서 내리던 비가 그치며 일요일 오전엔 기온이 뚝 떨어지고 강한 찬바람이 불 것으로 보인다.

이날 기상청에 따르면 아침 최저기온은 영하 5~6도, 낮 최고기온은 0∼8도로 예년과 비슷하거나 조금 낮다.

북서쪽에서 차가운 공기가 내려오며 중부 지방과 전라권은 아침 기온이 5∼10도가량 낮아진다. 밤사이 비 온 지면이 얼면서 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

전국 대부분 지역에 강한 바람이 불면서 체감온도는 더 떨어질 것으로 보인다.

수도권과 강원도는 대체로 맑으나 그 밖의 전국은 가끔 구름이 많다가 늦은 오후부터 점차 맑아질 예정이다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준이다. 다만 강원 영서·충북·전남·제주는 새벽에 잠시, 대구·경북은 새벽까지, 부산·울산·경남은 아침까지 ‘나쁨’ 수준을 보이다가 청정한 북서 기류가 유입되며 해소될 예정이다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일 것으로 보인다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼4.0ｍ, 서해 1.0∼4.0ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예상된다.