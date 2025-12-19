[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 경북도청에서 개최된 ‘2025년 경상북도 투자유치대상’ 시상식에서 시·군 자치단체 부문 장려상을 수상했다고 19일 밝혔다.

이번 평가는 도내 22개 시·군을 대상으로 투자유치 실적, 기업애로사항 해결, 일자리 창출, 유치기업 사후관리 등 투자유치 업무 전반에 대해 종합적이고 엄격한 심사를 거쳐 수상 지자체를 선정했다.

예천군은 ‘미래 신성장산업 육성’을 목표로 공공임대형 지식산업센터 건립(180억원), 경북도청신도시 도시첨단산업단지 및 예천 제3농공단지 조성 등을 추진하며 투자유치 기반을 체계적으로 구축해 왔다.

또 국내·외 경기 둔화 등 어려운 경제 여건 속에서도 지역경제 활성화를 위해 지속적인 투자유치 활동을 전개한 결과 1150억원 규모의 글로벌 브랜드 호텔 조성 투자유치 성과를 인정받아 수상하게 됐다.

더불어 농공단지 입주기업 간담회 개최 등을 통해 애로사항을 청취하고 주요 기업지원 정책 등을 공유해 기업 하기 좋은 환경 조성을 위해 노력했으며 지난 5월에는 예천군 호명면 일원에 ‘경북형 클라우드 데이터센터’가 준공돼 지역 산업구조 전환의 기반을 마련했다.

예천군 관계자는 “투자가 위축된 어려운 여건 속에서도 현장 중심의 적극적인 투자유치 활동을 통해 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 전략적인 기업 유치를 통해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.