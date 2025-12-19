전년 대비 17% 증액…기반시설 확충·핵심 전략산업 중심 편성

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 부산진해경제자유구역청(경자청)이 글로벌 경기 불확실성 속에서도 투자유치 경쟁력 강화를 위해 내년도 예산을 확대했다.

19일 경자청에 따르면 2026년도 본예산은 452억 원으로 전년 대비 약 17% 늘었으며, 기반시설 확충과 핵심 전략산업 중심의 투자유치, 입주기업 지원에 중점을 두고 편성됐다.

경자청은 부산시와 경남도가 공동으로 설립한 지방자치단체 조합으로 양 시·도 대표들로 구성된 조합회의가 예산과 주요 정책을 심의·의결한다. 지난 17일 열린 조합회의에는 부산시의회와 경남도의회 소속 조합위원 11명이 참석해 내년도 예산안을 확정했다.

경자청은 내년도 예산을 통해 글로벌 경제 환경 변화에 대응하면서 핵심 전략산업 중심의 투자유치 경쟁력을 높이고, 입주기업의 안정적인 성장 기반 마련에 정책 역량을 집중할 방침이다. 특히 기반시설 사업을 위해 경남도비 133억원을 추가로 확보해 추경을 편성할 계획으로 이를 포함하면 총 운용 예산은 585억원 규모가 될 전망이다. 추가 재원은 두동지구와 웅동지구 진입도로를 포함한 4개 기반시설 사업에 투입될 예정이다.

투자유치 환경 개선을 위한 재정 구조 조정도 이뤄졌다. 최근 3년간 동결됐던 부산시와 경남도의 부담금을 각각 5억원씩 증액해 총 42억원으로 늘리면서, 신규 사업 추진 여건도 일부 개선됐다.

입주기업 지원 사업도 강화된다. 전자상거래를 활용한 해외시장 진출을 돕기 위해 셀러 교육 프로그램을 새롭게 편성했으며, 커피 생두 수입부터 국내외 유통까지 연계한 커피·물류 융합 전문인력 양성 사업도 처음 도입한다.

현장 밀착형 지원으로는 외국인 근로자 산재 예방을 위한 통역 애플리케이션 사업과 중대재해 예방 안전관리 프로그램을 추진하고, ESG 컨설팅과 디지털 전환 지원도 확대할 예정이다.

박성호 부산진해경제자유구역청장은 “국내외 경제특구 간 경쟁이 치열해지는 상황에서 투자유치와 기업 지원은 필수 과제”라며 “내년도 예산은 핵심 전략사업 중심으로 실질적인 성과를 내는 데 초점을 맞췄다”고 말했다.