서울 강서구 마곡역~마곡나루역 사이 공공부지에만 설치 조건으로 서울시 허가 누리꾼들 “볼 때마다 어이 없다” 비판

[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울 강서구 마곡역과 마곡나루역 사이에 ‘있으나마나’ 한 무빙워크가 논란이 되고 있다. 무빙워크의 길이가 약 5m에 불과해 보행에 도움을 주고자 한 설치 취지와 맞지 않아서다. 사실상 방치돼 구가 철거를 검토하면서 세금 낭비 지적이 나오고 있다.

최근 한 소셜미디어(SNS) 계정에는 ‘이렇게 짧은 무빙워크는 처음 본다’는 제목의 영상이 올라 와 비판 여론이 확산했다.

게시자에 따르면 서울시의 사업 인가 조건에 ‘무빙워크 설치’가 포함돼 있었고, 해당 조건을 충족하기 위해 설치했으나 길이에 대한 명확한 기준이 없어 5m짜리 무빙워크가 들어서게 됐다.

누리꾼들은 “집 앞인데 볼 때마다 어이가 없다” “시는 사업인가 조건을 대충 조성했고, 업체는 악용한 것” “졸속 행정의 상징” “세금이 남아도나” “예산 낭비로 신고해야겠다” 등 비판을 쏟아냈다.

무빙워크가 평소 작동하지 않는다는 목격담도 잇따랐다. 누리꾼들은 “매일 지나다녀도 운행하는 모습을 못 봤다” “켜져 있지도 않은데 왜 만들었는지 모르겠다”며 불만을 나타냈다.

강서구에도 관련 민원이 제기된 것으로 전해졌다.

구는 지하 연결 통로의 이용 편의를 높이기 위해 전 구간에 무빙워크를 설치해야 한다는 의견을 냈지만, 서울시 건축위원회 심의 과정에서 공공부지에만 설치한다는 원안이 그대로 통과되면서 지금의 무빙워크가 설치됐다는 설명이다.

즉 강서구는 책임 소재가 서울시에 있다는 입장이다.

구는 무빙워크를 철거한 후 대체 시설물이나 조형물을 설치하는 방법 등을 강구 중이다.

그러나 철거 비용 역시 세금이 투입된다는 점에서 차라리 그대로 두는 것이 낫다는 의견도 나오며 당분간 세금 낭비 논란이 이어질 전망이다.