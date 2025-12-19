기아는 ‘2025 헤럴드 일자리 대상’에서 양성평등일자리 최우수상(성평등부)을 수상했다. 기아는 ‘고객 중심, 사람 중심 문화’라는 조직문화 지향점에 기반해 인적 다양성 확보에 초점을 맞춰 채용 정책을 운영한 성과를 인정받았다.

기아는 전동화, 목적기반차량(PBV), 자율주행 등 미래 모빌리티 산업 패러다임 변화를 주도할 다양한 인재를 꾸준히 채용하고 있다.

2022년 하반기부터 하이브리드 채용 방식을 도입해 상반기에는 매달 직무별 상시 채용을 진행하고 하반기에는 부문별 일괄 채용을 실시하고 있다.

기아는 인적 다양성 확보 및 공정한 문화 구축을 위한 채용 정책 및 교육 프로그램을 운영 중이다. 이를 위해 기아는 구직자들의 이해를 돕기 위한 다양한 채용 박람회를 열고 인사 담당자 등 현직자들이 참여해 채용 방식과 직무 정보를 제공하고 있다.

특히, 여성 리더 및 외국인 현직자 대담회를 진행하며 다양성을 갖춘 구직자들에게 직무 정보를 제공하고 있다. 대표적으로 지난해 9월 하반기 채용 과정에서 코트라가 주최하는 ‘외국인 유학생 박람회’에 참가했으며, 남산서울타워에서 ‘기아 커리어 캠프’를 열고 직무별 그룹 상담과 여성 리더 및 외국인 현직자 대담회를 진행했다.

또한, 기아는 지난 4월 현대차와 함께 협력사의 인재 모집, 교육, 인턴십, 채용 연계까지 한 번에 지원하는 동반성장 프로그램 ‘히어 위 고!’를 실시했다.

이 프로그램은 2024년부터 실시돼 자동차 산업에 관심이 높은 청년 인재들에게 자동차 전문 직무 교육 및 우수 협력사 인턴십 기회를 제공한다. 더불어 인재가 필요한 협력사에는 교육을 이수한 우수 인재를 1:1 매칭시켜 인재 채용을 지원한다.

권제인 기자