금감원 해외투자 실태 점검 결과 발표 “증권사 2조 벌 때, 서학개미 절반 손해” 수수료 수입·개인 손실 통계 이례적 공개 과당광고 적발 땐 해외주식 영업중단 경고 증권사·운용사 대상 현장검사로 즉시전환

금융당국이 서학개미(해외주식 투자자)와 증권사 해외투자 마케팅에 압박 강도를 높이고 있다. 증권사 해외투자 수수료 순익과 해외주식 개인투자자의 손실계좌 비중 수치까지 집계·발표했다.

증권업계 실태조사에 착수한 금융감독원이 이 같은 중간 결과를 별도 발표하는 것 자체가 이례적이다. 증권사의 해외투자 수수료 수익 증가와 개인투자자의 손실 추세를 비교하며 해외 주식투자를 압박하는 모양새다.

해외투자 마케팅 경쟁이 과열되면서 투자자 보호가 미흡하다는 취지이지만, 시장에선 비판이 쏟아진다. 1500원에 육박하는 고환율 주요 원인으로 서학개미와 증권사에 책임을 묻고 있다는 이유에서다. 계속되는 당국의 압박에 증권사들은 신규 해외투자 마케팅부터 ‘올스톱’하기로 했다.

금융감독원은 19일 ‘해외투자 실태점검 중간 결과’를 발표하고 이달 초부터 진행하던 주요 증권사·운용사 대상 실태점검을 현장 검사로 즉시 전환한다고 밝혔다. 향후 검사 과정에서 ▷투자자를 현혹하는 과장광고 ▷투자자 위험감수 능력에 맞지 않는 투자권유 ▷투자위험에 대한 불충분한 설명 등 위법·부당행위가 발견되면 ‘해외주식 영업 중단’ 등 최고 수준의 조치를 취할 수 있다고 경고했다.

금감원이 근거로 든 건 증권사들의 수수료 수익은 늘었는데 개인투자자들은 손실을 봤다는 데에 있다. 금감원에 따르면, 올해 1월부터 11월 중 해외주식 거래 상위 12개사의 해외주식 위탁매매 수수료 수익은 역대 최고를 기록했다. 2021년부터 2023년까지 5000억~7000억원 수준이던 수수료 수익은 지난해 1조2458억원, 올해 11월까지 1조9505억원으로 늘어났다. 해외투자 중개 등과 연계된 개인대상 환전수수료 수익도 약 4526억원 수준으로 빠르게 증가했다.

반면, 투자자들은 손실을 보는 경우가 많았다는 게 금감원 지적이다. 해외증시 변동성이 확대되면서 지난 8월말 기준 개인투자자의 해외주식 계좌 중 절반(49.3%)가 손실계좌이며, 계좌당 이익도 50만원 수준으로 지난해 420만원 대비 크게 감소했다는 것이다. 단, 해당 수치는 올해 1~8월이 기준이다. 해외주식이 급등한 올해 하반기 상황은 반영되지 않았다.

특히, 해외 파생상품 투자의 경우 개인투자자는 시장 상황과 무관하게 수년간 대규모 손실이 지속되고 있다고 밝혔다. 개인투자자의 파생상품 손실규모는 2023년 4458억원, 지난해 3609억원, 올해 10월까지 3735억원을 기록했다.

금감원은 실태점검 결과 투자자 유치를 위한 과당 경쟁이 이뤄지고 있으며 해외투자 리스크에 대한 위험고지가 미흡하다고 봤다.

증권업계 전반적으로 거래금액과 비례한 현금 지급, 신규·휴면 고객 매수지원금 지급, 수수료 감면 등 공격적 이벤트를 경쟁적으로 실시하고 있다는 지적이다. 예컨대, 해외주식 일정금액 이상을 거래하면 현금성 리워드를 지급하거나, 신규 또는 휴면 고객들 대상으로 해외주식을 살 수 있는 현금이나 애플·테슬라 등의 주식을 1주 지급하는 식이다.

시장에서는 불만의 목소리가 나온다. 증권업계 내에서도 “고환율의 책임을 서학개미, 나아가 증권사들에 떠넘기고 있다”며 억울해 하는 분위기다.

증권업계 한 관계자는 “어떤 정책수단을 써도 환율이 꿈쩍하지 않으니 증권사 마케팅까지도 문제 삼는 것 아니겠나”라며 “해외투자 증가가 고환율의 원인 중 하나가 될 수는 있겠지만 환율은 수많은 요인으로 움직인다”고 말했다. 정윤희 기자