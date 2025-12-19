국가기록원, 천리포수목원과 업무협약 체결…기록물의 디지털화 등 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 국가기록원은 19일 ‘천리포수목원 소장 기록물의 안전한 보존관리를 위한 상호 협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

천리포수목원은 한국 귀화 1호 미국인 민병갈(閔丙葛, Carl Ferris Miller, 1921~2002)이 1962년부터 천리포해변 대지를 매입하면서 조성된 국내 최초의 사립 수목원이다.

이번 업무협약은 천리포수목원이 소장한 수목원 조성 기록물을 보존·활용할 수 있도록 국가 차원의 전문적 관리기반 마련을 위해 추진됐다.

양 기관은 ▷기록물 보존 및 복원에 관한 협력 ▷기록물 발굴 및 수집을 통한 활용 활성화 ▷국내외 네트워크 확대를 위한 상호 교류·협력 등을 공동 추진하기로 합의했다.

천리포수목원의 주요 기록물로는 ▷수목원 조성 과정에서 생산된 토지매입증서 및 업무일지 ▷식물 채집·번식·관리 일지 ▷해외교류 및 개인 서신 ▷해방 후 한국의 주요 문화재 등 사회상 등을 담고 있는 수목원 창립자 민병갈의 개인 사진·필름 등이 있다.

국가기록원은 영화필름, 릴테이프, 슬라이드 필름 등 훼손이 심한 시청각 기록물을 국가기록원의 시청각 전문 보존서고에 우선 위탁 보존하고, 영화필름의 디지털화도 지원할 계획이다.

종이 기록물은 국사편찬위원회가 지원하는 디지털화 사업이 마무리되는 2027년까지 단계적으로 국가기록원 성남분원 서고에 위탁 보존할 예정이다.

이용철 국가기록원장은 “국가기록원은 중앙기록물관리기관으로서 열악한 보존 환경에 노출된 민간의 희소하고 중요한 기록물의 훼손을 최소화할 수 있는 보존체계 마련에 최선을 다할 것”이라며 “중요 기록물의 안전한 보존과 더불어 훼손 기록물 복원 등 기록물 활용을 위한 지원도 단계적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.