주민이 주거취약지 순찰·위기가구 선제 발굴…2026년 운영 방향도 논의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 복지 사각지대를 현장에서 찾아내는 주민 인적 안전망 ‘동네방네 두드림(do dream) 활동단’의 운영 성과를 점검하고 내년 활동 방향을 논의하는 간담회를 열었다.

사회적 고립과 위기가구가 늘면서, 행정의 촘촘한 파악이 어려운 현장을 ‘이웃의 눈’으로 메우겠다는 취지다.

동대문구는 12일 구청에서 ‘동네방네 두드림 활동단’ 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 각 동 활동단장(원)들이 참석해 2025년 한 해 활동을 돌아보고, 도움이 필요하지만 스스로 손을 내밀지 못하는 위기가구를 발굴해 복지 서비스로 연계한 사례를 공유했다. 2026년 ‘두드림데이’ 운영 방식과 현장 대응 체계도 함께 논의했다.

‘동네방네 두드림 활동단’은 동네 사정을 잘 아는 주민들이 자발적으로 참여하는 현장형 복지안전망이다. 구는 2023년 3월 활동단을 발족한 이후 매달 1회 ‘두드림데이’를 운영해 주거취약지역을 중심으로 순찰과 안부 확인 활동을 이어오고 있다. 공무원 중심의 행정 시스템만으로는 파악하기 어려운 고립·위기 징후를 조기에 발견해 필요한 지원으로 연결하는 것이 핵심 역할이다.

구 관계자는 “요즘은 관계가 끊긴 채 혼자 버티는 가구가 늘어, 위험 신호를 누가 먼저 알아채느냐가 중요하다”며 “두드림 활동단은 주민 눈높이로 동네를 살피며 위기가구를 선제적으로 찾는 역할을 하고 있다”고 했다.

이필형 동대문구청장은 “동네방네 두드림 활동단은 우리 동네 복지 사각지대를 발굴하는 든든한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 지금처럼 따뜻한 마음으로 이웃 곁을 지켜달라”고 했다.