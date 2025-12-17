한화오션, 밥콕 간 전략적 파트너십 논의 위성·항공엔진 개발사업 추가 논의 합의

[헤럴드경제=전현건 기자] 이용철 방위사업청장은 17일 콜린 크룩스 주한 영국대사를 접견하고 양국 간 방산협력 강화 방안을 협의했다.

이 청장은 양국이 2023년에 양국의 관계를 최고 수준인 글로벌 전략적 동반자 관계로 격상하는 다우닝가 합의 시 함께 체결한 ‘공동 방산수출에 관한 양해각서’와 ‘방산협력 증진을 위한 의향서’는 양국 방산협력의 중요한 이정표임을 재확인하고 그간의 합의를 가시적인 성과로 이어 나가길 강조했다.

한국의 한화오션과 영국의 밥콕 인터내셔널 간 전략적 파트너십, 한국의 한화시스템과 영국의 BAE사 간 협력 중인 위성분야 사업과 향후 추진 예정인 첨단 항공엔진 개발사업이 양국 업체간 협력과 제3국 공동수출을 도모할 수 있는 사업인 것에 공감하고 내년 방산·군수공동위 등을 통해 추가 논의하기로 합의했다.

이 청장은 “영국은 우리와 가치를 공유하는 핵심 우방국으로 방산 분야에서 상호 보완적인 강점을 가진 최적의 파트너”라며 “양국의 강한 협력 의지가 향후 실질적인 성공사례로 이어지기를 기대한다”고 강조했다.