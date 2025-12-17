“운용사 소집은 통상적 절차” 공식입장 설명 일각서 제기된 ‘국민연금 자산회수설’ 사실과 달라

[헤럴드경제=안효정 기자] 이지스자산운용이 최근 제기된 국민연금의 자산 회수설과 관련해 국민연금으로부터 검토 중인 자산 회수건이 없다는 입장을 전달받았다고 17일 밝혔다.

이지스자산운용은 이날 이같은 내용의 보도자료를 내면서 “일부 언론에서 제기한 국민연금의 자금 회수설은 사실과 다르다”고 말했다.

이지스자산운용에 따르면 국민연금은 이지스자산운용의 대주주 지분매각 절차와 관련해 우선협상대상자 선정 후 새롭게 검토되거나 진행되는 자산 회수건이 전혀 없다고 밝혔다.

최근 진행된 블라인드 펀드 운용사 소집에 대해서도 국민연금은 “위탁 운용사 7곳을 대상으로 진행하는 통상적인 정기 점검 절차”라며 “국민연금이 투자한 펀드 자산을 관리할 인력 현황과 향후 운용 계획을 확인하려는 목적이며, 일부 언론의 해석과 무관하다”고 밝혔다.

일각에서 제기된 자산 회수설은 펀드 만기가 임박한 투자대상 자산들에 대한 통상적인 매각 절차 진행을 오해한 것으로, 현재 논의 중인 건들은 ▷잔여 펀드 만기 1년 미만 ▷펀드 만기 후 매각 전제로 단기 연장 관련이라는 게 이지스자산운용 측의 설명이다.

이지스자산운용 관계자는 “국민연금과 펀드 운용과 관련해 자산운용사와 투자기관으로서 투명하게 소통하고 있다”며 “기존에 합의된 절차에 따라 정상적으로 자산 관리가 진행되고 있다”고 했다.