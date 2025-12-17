과기정통부·새만금청·방사청 업무협약 체결 새만금에서 다양한 대드론체계 시험평가 진행

[헤럴드경제=전현건 기자] 과학기술정보통신부, 새만금개발청, 방위사업청은 드론 위협 대응 역량을 강화하기 위해 새만금 일대에서 안티드론 기술·장비 시험을 할 수 있도록 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

최근 국내외에서 드론 테러가 안보 위협으로 대두하면서 전파차단장치 등 ‘안티드론’ 기술과 장비가 대책으로 조명받고 있지만 국내 여건상 이를 안전하게 시험할 장소가 매우 제한적이었다.

이번 업무협약은 안티드론 기술·장비 시험 장소로 아직 개발이 완료되지 않은 새만금 일대 넓은 개활지를 활용하기 위한 것이다.

과기정통부는 군사활동 등 불가피한 경우에만 전파차단장치를 예외적으로 사용하게 한 ‘전파법’을 적극적으로 해석, 안전 조치가 이뤄진 부지에서는 전파차단장치의 시험과 훈련이 가능하도록 조치했다.

또한 새만금 일대에서는 전파 차단 시험과 훈련을 진행해도 국민 안전과 통신권 침해가 발생하지 않는 것으로 판단하고 시험 진행을 위한 전파 사용 기준을 마련할 계획이다.

과기정통부는 향후 국가 방위산업의 발전과 국방역량 강화를 위해 접근성·규모 등을 종합적으로 고려해 시험·훈련장 후보지를 추가 발굴할 방침이다.

방사청은 이번 협약으로 장거리 안티드론의 능력을 시험할 수 있는 여건을 마련했다고 밝혔다.

방사청은 이미 소형무인기대응체계사업 실시간 장거리 전파시험을 새만금 지역에서 진행한 바 있다.

방사청은 새만금 지역에서 다양한 대드론체계 시험평가를 진행할 예정이다.

새만금청은 새만금에서 관련 시험 시 안전과 통신 환경에 영향이 없게 관계부처와 협의하고 행정적으로 지원할 방침이다.

새만금은 세계 최장 방조제(33.9㎞)를 건설해 2050년까지 서울의 3분의 2 수준인 409㎢의 토지를 조성·개발하는 국가사업이다.

현재 도로·항만·철도 등 인프라를 구축 중으로, 새만금청은 개발이 본격화하지 않은 부지에서 다양한 한시적 활동이 이뤄지게 협조하고 있다.

정규헌 방사청 미래전력사업본부장은 “이번 업무협약을 통해 장거리 안티드론의 본격적인 기술 입증을 수행을 기대한다”며 “첨단기술을 실증할 수 있는 환경을 조성해 방산 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 발판을 마련했다”고 말했다.