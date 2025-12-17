스테이블코인 발행에 논의 집중 데이터 중개 인프라는 사각지대 온오프체인 연결로 안전성 높여 NH투자증권·에프앤가이드 등 지수 사업자의 역할 확장 가능성

[헤럴드경제=경예은 기자] 여당을 중심으로 디지털자산기본법 제정 작업이 속도를 내는 가운데, 원화 스테이블코인 발행 구조 등 제도 설계에 관심이 쏠리면서 이를 뒷받침할 핵심 인프라에 대한 점검은 상대적으로 소홀하다는 지적이 나온다.

17일 디지털자산업계에 따르면 더불어민주당 디지털자산 태스크포스(TF)는 오는 22일 자문위원들과 함께 디지털자산기본법 관련 회의를 열고 민간 의견을 추가로 청취할 예정이다. 지난 11일 열렸던 원화 스테이블코인 법제화 대책 회의의 연장선이다.

현업에서는 디지털자산 생태계가 확장될수록 블록체인 네트워크(온체인)와 외부 세계(오프체인)를 잇는 데이터 중개 인프라의 중요성도 함께 커진다고 본다. 블록체인 안에서 생성된 정보를 네트워크 내부에서 그대로 활용할 경우 위·변조 위험이 낮다. 반면 가격·금리·환율처럼 블록체인 외부에서 만들어진 데이터를 온체인 서비스에 적용하려면 이를 검증해 전달해 줄 별도의 장치가 필요하다.

이 역할을 맡는 기술이 바로 오라클이다. 오라클은 외부에서 생성된 데이터를 검증해 블록체인 기반 서비스에 전달하는 중개 시스템으로 스마트 컨트랙트(조건부 자동계약)가 정상적으로 작동하는 데 필요한 핵심 기반이다.

크립토 전략 자문사 엑스크립톤의 김종승 대표는 지난 5일 국회의원회관에서 열린 ‘스테이블코인 시대 리더십 확보를 위한 정책 세미나’에서 “원화 스테이블코인의 성공은 기술 자체가 아닌 정책·제도·시장 간 통합 구조에서 결정된다”며 “발행자·수탁자·오라클·결제기관 간 위험 상호의존성 구조가 생태계의 전제조건”이라고 강조한 바 있다.

오라클의 중요성은 가격 데이터에서 특히 두드러진다. 비트코인 가격은 온체인이 아닌 거래소에서 결정되고 거래소마다 가격도 다르다. 이 때문에 오프체인 가격 정보를 모아 온체인으로 전달하는 오라클 서비스가 필요하다.

문제는 오라클마다 가격 산정 기준이 다르다는 점이다. 김 대표는 “계엄이 발효된 지난해 12월3일 국내 시장에서만 비트코인 가격이 약 20% 급락한 사례처럼 지역적·기술적 특수 상황이 가격에 그대로 반영될 수 있다”며 “이 경우 온체인 서비스가 왜곡될 위험도 있다”고 말했다. 단일 오라클이 아닌 다중 출처 구조가 필요한 이유다.

글로벌 시장에서 오라클 사업자는 많지 않다. 사실상 대표 사업자인 체인링크(Chainlink)가 시장을 주도하고 있다. 국내에는 아직 뚜렷한 사업자가 없는 상황이지만 디지털자산 업계가 성장할수록 새로운 사업자가 등장할 여지는 남아 있다는 평가가 나온다.

이와 관련해 시장에서는 금융투자업계 내 지수 사업자가 오라클 역할로 확장할 수 있다는 의견이 나온다. 상장지수펀드(ETF) 시장에서 가격 데이터를 제공하는 인덱스가 핵심 인프라라는 점에서다. 시장이 확대될 경우 NH투자증권이나 에프앤가이드처럼 지수 개발 경험을 가진 사업자가 후보로 거론된다.

황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 “오라클은 외부 데이터를 검증해 스마트컨트랙트에 전달하는 중개 기술로 가상자산 거래의 신뢰성과 투명성을 높이는 핵심 인프라”라며 “디지털자산기본법 논의 과정에서는 자금세탁방지(AML)나 데이터 검증 측면에서 활용될 가능성이 크다”고 말했다.

다만 일각에선 기술적 논의는 자칫 주제가 무거워질 수 있다는 이유로 입법 논의 우선순위에서 밀려 있다는 지적도 나온다. 업계에서는 디지털자산기본법 제정 이후 스테이블코인, 토큰증권(STO) 등 제도권 편입이 본격화할수록 오라클을 포함한 데이터 인프라 논의가 뒤따라야 할 과제로 남아 있다고 보고 있다.

황 교수는 “글로벌 정합성만을 따라가다 보면 국내 규제 환경과 맞지 않는 부분이 발생할 수 있다”며 “오라클 역시 모든 기술을 규제 안에 포섭하기보다는 국내 제도에 맞는 설계가 필요하다”고 덧붙였다.