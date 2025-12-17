美 현지 자원순환 사업 거점과 시너지 2029년 동 상업 생산으로 CAPA 확대 북미 고품질 원료 국내 제련소에 공급

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연이 '수익성'과 '성장성'을 모두 제고하기 위해시 미국 테네시주 클락스빌 제련소(미국 제련소)와 기존 사업 간 시너지를 극대화하는 데 전사적 노력을 기울일 것이라고 17일 밝혔다. 특히, 이번 미국 제련소 프로젝트가 미국 정부의 투자와 보조금 지급, 정책 지원 등을 바탕으로 추진되는 만큼 글로벌 경쟁력 강화에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망했다.

고려아연은 미국 제련소를 비철금속 제련과 자원순환 사업의 글로벌 전진 기지로 삼아 기업가치를 끌어올린다는 구상이다. 세계 최대 규모의 온산제련소에서 쌓은 기술과 운영 노하우를 바탕으로 미국 제련소가 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.

먼저 미국 제련소는 고려아연이 운영 중인 미국 현지 자원순환 사업 거점 페달포인트와의 시너지가 예상된다. 원료 조달부터 제련·판매로 이어지는 밸류체인을 한층 확장해, 미국 제련소가 북미 시장 입지를 넓히는 데 이바지하고 중장기 매출 증대를 촉진하는 기반으로 자리매김할 전망이다.

고려아연의 미국 자회사인 페달포인트는 PCB 스크랩, 유휴 IT 자산 등 전자폐기물 처리 사업을 수행하고 이차 원료를 조달하고 있다. 은·동을 함유한 태양광 폐패널과 웨이퍼, 연·니켈 등을 포함한 폐배터리를 수급하고 있으며 비철금속 트레이딩을 수행하는 자회사 캐터맨을 통해 다양한 동 스크랩 원료를 확보하는 등 경쟁력을 강화하고 있다.

페달포인트는 태양광 폐패널, 폐납축전지 처리 물량을 확대할 방침이다. 이는 향후 미국 제련소가 연, 은, 동, 안티모니 등을 안정적으로 생산하는 데 일조할 수 있다. 미국 제련소는 아연·연·동 등 기초금속부터 금·은 등 귀금속, 안티모니·인듐·비스무트·텔루륨·팔라듐·갈륨·게르마늄 등 전략광물, 반도체 황산까지 총 13종을 생산할 계획이다. 이 가운데 11종은 미국 정부가 2025년에 개정한 ‘핵심광물 목록’에 등재됐다.

특히, 고려아연의 연간 동 생산능력이 현재 3만1000톤에서 2028년 15만톤까지 늘어날 것으로 기대되는 가운데, 미국 제련소와 페달포인트가 시너지를 발휘하면 동 생산능력이 더욱 확대될 것으로 보고 있다. 온산제련소가 2026년부터 동 건식 제련설비를 가동하고 미국 제련소는 2029년 동 제품을 상업 생산할 예정이다.

고려아연은 대규모 광물 사업에 적합한 미국을 전략적 생산 거점을 만들었다는 점도 긍정적으로 평가했다. 북미와 남미 지역은 천연자원이 풍부하고, 미국은 ‘도시광산’ 규모가 세계 최대 수준으로 꼽히는 만큼 정광이나 재생자원 등 여러 형태의 원료를 원활하게 조달할 수 있다. 확보된 고품질 원료를 국내 온산제련소에도 공급해 미국 사업의 안정적인 성장은 물론 국내 산업과의 상호 시너지도 더욱 커질 것으로 기대된다.

아울러 미국 정부가 제련소 건설 프로젝트에 투자하면서 고려아연은 공급망 다변화를 선도하는 기업으로 대내외 입지를 구축할 것으로 예상된다. 특히 미국 제련소뿐 아니라 국내에 건설하는 갈륨과 게르마늄 공장의 주요 생산품을 북미 전역으로 수출할 수 있는 거점기지를 마련한다는 의미도 있다.

고려아연 관계자는 “미국 제련소는 자원순환 사업 거점인 페달포인트와 시너지를 발휘해 수익성을 극대화할 수 있다”며 “미국 정부가 공급망 다변화를 선도하는 핵심 기업으로 고려아연을 사실상 인정한 만큼 고려아연은 한미 양국의 경제 안보, 대한민국의 국익 증진에 기여하는 중추 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.