서북도서·영동지역 환자 발생 시 1시간 내 후송 가능 인공호흡기 등 갖춰…중증 2명, 경증 6명 동시 탑승

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 17일 경남 사천 한국항공우주산업(KAI) 본사에서 의무후송전용헬기 2차 양산사업 착수회의를 개최했다.

이날 회의는 방사청 주관으로 육군, 의무사령부, 국방기술품질원 등의 관계자들이 참석한 가운데 추가로 양산되는 의무후송전용헬기가 신속히 배치될 수 있도록 전반적인 사업계획과 관계기관 간 협업이 필요한 사항을 깊이 있게 논의했다.

의무후송전용헬기 메디온(KUH-1M)은 2012년 국내 최초로 개발된 한국형기동헬기 수리온(KUH-1)을 기반으로, 전시와 평시 신속한 의무 후송을 위해 2016년 개발된 파생형 헬기다.

기상레이더와 보조연료탱크를 장착해 전천후 비행 능력을 확보하고, 인공호흡기와 심실제세동기 등 의료 장비를 갖춰 중증환자 2명 또는 경증환자 6명을 동시에 후송할 수 있다.

또 군의관 동승으로 후송 중 응급수술까지 가능해 장병들의 생명 보전은 물론 사고 이후 장애와 후유증을 크게 줄일 수 있다.

방사청은 이번 사업을 통해 메디온을 추가 생산하고, 서북도서와 영동지역에 운영거점을 새로 마련할 계획이다.

이번 사업을 통해 해당 지역에서도 환자 발생 시 신속한 후송이 가능해져 2028년부터는 환자 후송 시간이 1시간 내로 단축될 전망이다.

육군은 메디온을 군 장병들을 대상으로 운영하되 민간인 응급환자 발생 시에도 지원할 계획이다. 이에 서북도서지역 주민들의 의료서비스 향상에도 크게 기여할 것으로 예상된다.

방사청은 이번 사업을 통해 임무컴퓨터, 기상레이더 등 메디온의 주요 장비를 최신화하고 적외선 감쇄장치, 무선인터콤 등의 부품들을 국산화해 후속군수지원을 강화할 예정이다.

고형석 방사청 헬기사업부장은 “의무후송전용헬기는 우리 장병들에게 불의의 사고가 발생하면 신속히 응급처치하고 골든타임 내 최상급 병원에서 치료가 가능하게 하기 위한 필수전력”이라며 “국방 의무를 수행하는 장병들이 어디에서라도 안심하고 임무를 수행할 수 있도록 메디온의 신속한 배치를 위해 사업 관리에 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.