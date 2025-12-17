“당무감사위 결과 언급 부적절”이라면서도 “외부의 적 50명보다 내부의 적이 1명이 더 무섭다” 강조

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 17일 “당을 하나로 뭉쳐 단일 대오로 제대로 싸울 당을 만드는 것과 해당 행위를 하는 사람들을 방치하는 것은 잘 맞지 않는다”며 “외려 해당 행위를 하는 분들은 엄정한 조치를 취하고 당이 하나로 뭉쳐 싸우는 것이 훨씬 중요하다”고 했다.

장 대표는 이날 경기도 고양시 화전마을에서 연탄 배달 봉사 활동을 마친 후 기자들과 만나 전날 당무감사위원회 결정에 대한 입장을 묻는 말에 “당무감사위는 독립적으로 활동한다. 그 결과에 대해 언급하는 것은 적절치 않다”면서도 이같이 부연했다.

당무감사위는 전날 친한(친한동훈)계로 분류되는 김종혁 전 최고위원을 당헌·당규 및 윤리 규칙 위반 혐의로 윤리위원회에 회부, 당원권 정지 2년의 징계를 권고키로 했다. 이에 한동훈 전 대표와 친한계 등은 강하게 반발하고 있다.

장 대표는 “전당대회 과정에서부터 당이 하나로 뭉치는 것이 중요하다고 했다”며 “밖에 있는 적 50명보다 내부의 적 1명이 더 무섭다는 말씀도 드렸다”고 강조했다.

이어 “당을 어떻게 하나로 이끌지, 외연을 어떻게 넓힐지는 곧 제 입장을 밝힐 기회가 있을 것”이라며 “이것이 당의 화합을 해치거나 확장에 방해된다는 주장에 동의하기 어렵다”고 덧붙였다.

당명 변경에 대한 입장을 묻는 말에 장 대표는 “저는 단순한 당명 개정이 아니라 국민의힘이 어떤 방향으로 갈지, 국민의힘이 추구하는 보수 정당의 가치는 무엇인지, 그것을 어떻게 구현할지 당헌·당규, 강령 등 모든 것을 한꺼번에 들여다볼 필요가 있다고 생각한다”며 “단순한 당명 개정이 아니라 국민의힘이 새롭게 태어나기 위해 방향을 재정립하고 보수의 가치를 재정립할 과정이 필요하다”고 답했다.

장 대표는 “그에 수반돼 당명 개정이 필요하다면 당명 개정도 함께 검토할 수 있다. 그러나 당명 개정은 당대표 혼자 결정할 수 있는 문제가 아니다”라며 “원내 107명이 결정할 수 있는 문제도 아니다. 당명 개정만큼은 전 당원 총의를 모아 결정할 문제”라고 했다.