규제 피한 재개발 빌라로 투자 몰려 대지지분 평당 1억 돌파, 거래 증가 ‘빌라 사면 곧 새 아파트된다’ 기대 서울보다 정비사업 진전속도 빨라

“10·15 규제 이후 임장 투어를 수차례 진행했어요. 안양, 의왕시에 사는 주민들이 과천 아파트를 갭투자(세 끼고 매매)로 사고 싶지만 그러지 못하니, 빌라로 몰리는 거에요. 앞서 주암장군마을 재개발이 정말 빨리 됐거든요. 곧 새 아파트가 될 것이라 기대하는 거죠.” (과천시 인근 공인중개사 법인 대표)

과천시의 연립·다세대 시장으로 투자 수요가 몰리고 있다. 이 지역은 지난 10·15 주택시장 안정화 대책에서 서울 전역 및 경기도 일부 지역과 함께 토지거래허가구역(토허구역)으로 묶였는데, 규제 대상이 아파트에 한정되자 재개발 빌라로 ‘풍선효과’가 나타나는 것으로 풀이된다. 특히 과천은 서울보다 정비사업 진행 속도가 상대적으로 빨리 이뤄져 관심이 더 커지고 있다.

▶과천 빌라거래 급증…가격도 2년 새 급등=17일 정비업계에 따르면 최근 과천시 내 빌라는 최근 대지지분 평(3.3㎡)당 1억원대에 거래 중이다. 가장 최근 거래된 부림동 소재의 빌라 예그리나 62㎡(전용면적)은 대지권면적이 31㎡에 해당하는데, 지난 11월 28일 11억5000만원에 팔렸다. 대지권면적을 기준으로 하면 평당 가격이 1억2000만원에 달하는 것이다.

지난해와 거래가를 비교해보면 상승세는 더 두드러진다. 중앙동의 베나하우스 63㎡는 2024년 12월까지만 해도 5억5000만원에 직거래됐지만 올해 10월에는 13억7000만원으로 가격이 약 두 배 이상 상승했다. 같은 중앙동의 주공10연립 83㎡는 2024년 8월 실거래가가 22억원이었지만 올해 10월 18일 28억500만원에 거래됐다.

거래건수도 급증했다. 12월 15일 기준 지난해에는 과천시 내 연립·다세대 거래 건수가 181건이었지만, 올해는 202건으로 11% 늘어났다. 2년 전(133건)과 비교했을 땐 50%나 급증했다. 특히 과천시가 토지거래허가구역으로 선정된 10월 15일 이후에 19건의 계약이 체결되며 급물살을 타는 중이다.

인근 A공인중개업소 대표는 “과천 중앙동은 4억 초반~5억원대에 거래되던 게 최근에는 10억이 넘었다. 2년 만에 두 배가 된 것”이라며 “10·15 대책 이후 실거주를 하지 않아도 되는 재개발 빌라로 투자 수요가 늘었다”고 설명했다.

▶안양·의왕서 몰려와…새 아파트 ‘기대감’=투자자들이 과천 시내 빌라를 사들이는 이유는 향후 새 아파트를 얻을 수 있는 기대감 때문이다.

과천은 올 한해 동안 전국에서 아파트 가격이 두 번째로 많이 오른 지역이다. 한국부동산원에 따르면 전국 아파트 매매가격지수(2025년 3월=100)가 지난 1월 대비 올 11월 가장 많이 오른 곳은 송파구(19.62%)였으며, 그 다음으로 많이 오른 곳이 17.13% 상승한 경기도 과천시였다.

10·15 규제로 전국 아파트 상승세가 꺾인 지난주에도 경기 과천시는 전국 시·군·구 가운데 가장 높은 0.45%의 오름폭을 기록했다.

현재 과천 내 정비예정구역으로 지정된 재개발 동네는 ▷문원공원마을구역 ▷문원청계마을구역 ▷중앙단독주택구역 ▷부림단독주택구역 ▷별양단독주택구역 등 5곳이다. 과천시는 지난 9월 1일 5개 재개발 지역에 대한 도시·주거환경정비 기본계획(안)과 ‘약식 전략환경영향평가서(초안)’ 주민공람을 실시한 후 행위제한지역으로 고시했다. 행위제한은 신축 빌라를 짓거나 지분 쪼개기 등을 방지하기 위한 것으로, 재개발의 시작을 알리는 단계에 해당한다.

특히 과천의 경우 서울보다 정비사업 진전 속도가 상대적으로 훨씬 빠르다는 점도 투자 수요가 쏠리는 요인이다. 서울시의 경우 행정 처리할 재개발 사업이 밀려있는 탓에 시간이 지연되기 일쑤지만, 과천시는 좁은 행정구역을 집중적으로 관리하다보니 재건축·재개발 인허가 속도가 매우 빠르다는 게 인근 중개업소의 설명이다.

과천의 유일한 재개발 구역이었던 장군마을이 대표적이다. 주암장군마을 주택재개발정비사업은 2018년 조합설립 후 5년만에 관리처분인가를 획득해 올해 880세대의 ‘디에이치 아델스타’가 첫삽을 떴다. ‘국민평형(84㎡)’ 분양가가 24억원을 기록하는 등 강남과 같은 수준으로 책정됐지만 청약 경쟁률은 ‘52대 1’에 달했다.

이같은 과정을 지켜본 인근 주민들은 과천 재개발 투자에 열을 올리고 있다. 인근 공인중개업소 대표는 “아파트 실거주가 제한됐다고 해서 빌라를 사면 평생 ‘빌라 주인’으로 사는 게 아니다”면서 “과천 빌라 투자자의 70~80%는 과천을 상급지로 보고 새 아파트를 얻고 싶은 안양, 의왕시 주민들”이라고 말했다.

홍승희 기자