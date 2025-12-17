2023년 9월, 그린란드 딕슨 만(Dickson Fjord)에서 약 1200m 높이의 산과 빙하 덩어리가 무너졌다. 이 붕괴로 발생한 초저주파 지진파는 전 세계에서 9일간 감지됐다. 과학자들은 기후 온난화로 빙하 지반이 약해졌기 때문이라고 분석한다. 그러나 도시는 이런 경고에 제대로 반응하고 있을까. 여전히 소비하고 버리는 구조에 머문다면, 지구의 급변 앞에 무방비일 수밖에 없다. 이제 필요한 건 순환하는 도시다. 자원이 끊김 없이 삶으로 되돌아가고, 환경과 경제가 함께 지속되는 구조. 우리는 그 문을 열 준비가 되어 있는가, 아니면 또 하나의 경고를 외면할 것인가.

현재 세계 인구의 약 55%가 도시에 거주하며, 2050년에는 68%까지 증가할 것으로 전망된다. 도시가 차지하는 면적은 지구의 3%에 불과하지만, 에너지 소비량의 75%, 온실가스 배출량의 50~60%를 차지하며 환경 문제의 주요 원인으로 지목된다. 이에 대한 대안으로 ‘순환 경제(Circular Economy)’가 주목받고 있다.

최근에는 5R 접근법(감축, 재사용, 재활용 등)을 넘어, AI 기반 자원 최적화 기술과 ‘폐기물 은행(Waste Bank)’ 같은 혁신 플랫폼이 자원 거래와 재활용을 촉진하고 있다. 도시에서는 디지털 트윈 기술을 활용해 자원 흐름과 에너지 사용을 실시간으로 모니터링하고 분석함으로써, 정책 설계와 자원 관리의 효율성을 높이고 있다. 이러한 기술 기반의 접근은 환경과 경제의 균형을 이루는 지속 가능한 도시 구현의 핵심 수단으로 작동하고 있다.

순환 경제는 환경 보호를 넘어, 이제 경제적 가치 창출의 동력으로 주목받고 있다. 시장조사기관 스페리컬 인사이트(Spherical Insights & Consulting)에 따르면, 글로벌 순환 경제 시장은 2023년 5545억 달러에서 2033년 1조 8985억 달러로 연평균 13.1%의 성장을 기록할 전망이다. 이는 순환 경제가 단순한 친환경 전략을 넘어 지속 가능한 경제 성장을 주도하는 새로운 축으로 자리매김하고 있음을 보여준다.

특히 재활용 기술, 지속 가능한 디자인, 폐기물 관리 등 관련 산업은 앞으로 세계 경제의 핵심 분야로 성장할 가능성이 크다. 딜로이트의 한 컨설턴트는 “순환경제 활성화는 단순히 원재료 리사이클링 비율을 높이는 수준을 넘어, 기업에 새로운 비즈니스 기회를 제공하며 미래 전략의 핵심으로 작동할 것”이라고 분석했다. 실제로 삼성전자와 LG전자는 폐가전 제품에서 플라스틱을 회수해 지난 3년간 총 56만1978톤을 재사용하며 자원 절약과 비용 절감을 동시에 실현한 바 있다. 이처럼 기업 주도의 실천은 순환 경제의 잠재력을 현실로 보여주며, 더 많은 국가와 기업들의 동참 가능성을 제시하고 있다.

주요 선진국들도 도시 환경과 경제의 균형을 꾀하는 혁신적 모델을 속속 선보이고 있다. 덴마크 코펜하겐의 코펜힐은 연간 44만톤의 폐기물을 처리해 전기와 난방을 생산하는 친환경 발전소다. 특히 그 상부에는 스키 슬로프와 등산로, 암벽 등반 시설이 조성되어 환경 관리와 여가 활용을 결합한 독창적 사례로 주목받고 있다.

네덜란드 암스테르담의 ‘EDGE Amsterdam West’는 순환 건축 개념을 적용해 기존 건물의 자원 가치를 6.5배 향상시켰으며, 일본 파나소닉은 ‘후지사와 지속 가능 스마트 타운’에서 ‘에너지 생성 유리’를 활용한 실증 실험을 진행하며, 재생 에너지와 도시 경관의 조화를 모색하고 있다. 인도네시아는 전국적으로 운영 중인 1만7000여개의 ‘폐기물 은행’을 통해 재활용과 주민 참여를 동시에 촉진하며, 순환 경제 대중화를 성공적으로 이끌고 있다.

한국의 순환경제 전환도 다양한 영역에서 활발히 전개되고 있다. 부산시는 2024년 ‘지속가능한 플라스틱 순환경제 이니셔티브’를 발족해 플라스틱의 생산부터 재활용까지 전 과정을 통합 관리하고 있으며, 친환경 소재 개발과 재활용 인프라 확충에 집중하고 있다.

광명시는 2024년 3월 전국 최초로 거주 형태별 맞춤형 폐가전 수거 서비스를 도입해 시행 첫 달 재활용률 100%를 달성했다. 폐가전을 고부가가치 부품으로 전환해 탄소 배출 저감과 자원 순환의 모범 사례로 주목받고 있다. 한편, SK에코플랜트는 디지털 폐기물 관리 솔루션 ‘웨이블(Wayble)’을 통해 폐기물 배출부터 처리까지를 실시간으로 추적하며, 폐기물 관리의 투명성과 재활용률을 높이는 데 기여하고 있다.

순환 경제와 지속 가능한 도시를 실현하려면 데이터 기반 정책 설계, 시민 참여 확대, 법적 지원, 기술 혁신이 함께 이뤄져야 한다. 특히 실시간 데이터 분석 기술은 자원 흐름을 정확히 파악하고, 에너지 효율과 자원 활용도를 극대화하는 데 핵심적이다. 세종시의 스마트재활용 서비스는 이를 보여주는 대표 사례다.

QR 코드를 통해 사용자를 인식하고, 캔과 페트병을 수거하면 여민전 포인트를 적립해주는 방식으로 운영되며, 시민참여단 만족도는 80%대에 달한다.

시민 인식 개선과 참여 확대도 필수 요소다. 대구시 북구는 폐기물 감량과 재활용 촉진을 위한 지원 체계 강화, 주민 교육, 캠페인을 병행하고 있다. 특히 분리배출 교육과 재활용 홍보를 통해 주민들이 폐기물을 단순한 쓰레기가 아닌 자원으로 인식하도록 유도하고 있으며, 그 결과 RFID 종량기가 설치된 공동주택에서는 평균 12.8%의 음식물쓰레기 감량률을 기록했다.

법적·제도적 기반도 함께 뒷받침되고 있다. 정부는 2024년 ‘순환경제 기본법’ 개정을 통해 기업의 폐기물 감축 의무와 재활용 목표를 명확히 하고, 세제 혜택과 재정 지원을 확대하고 있다. 기술 혁신도 이를 가속화하고 있다. 현대자동차는 전기차 배터리를 에너지저장장치(ESS)로 재사용하며, 이를 태양광 시스템과 결합한 친환경 에너지 모델을 개발 중이다. 한국중부발전은 충남 보령화력발전소에 10MW급 이산화탄소 포집 플랜트를 설치해 연간 7만 톤의 탄소를 포집하고 있으며, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술을 통해 자원 순환과 에너지 전환을 동시에 실현하고 있다.

미래 도시에서는 첨단 기술과 순환 경제가 융합된다. 시민은 스마트폰으로 자원 사용량과 재활용 목표를 확인하고, 디지털 트윈과 IoT는 도시 자원의 흐름과 에너지 사용을 실시간으로 관리한다. AI는 이를 분석해 가장 효율적인 에너지 배분을 설계한다. 스마트 물관리 시스템은 빗물을 저장해 재활용하고, 태양광 패널과 ESS를 통해 건물은 에너지를 자급자족한다. 폐기물은 정밀하게 분리되어 자동 수거 시스템으로 처리되고, 재활용 자원은 도시 내 공장에서 새 제품으로 재탄생한다. 한 시민은 이렇게 말한다. “우리가 내놓은 쓰레기가 이렇게 바로 새 제품으로 변하다니, 정말 놀라워요.”

“자연은 우리가 필요하지 않지만, 우리는 자연 없이는 살 수 없다.” 데이비드 애튼버러가 자주 강조해온 것처럼, 순환경제와 지속 가능한 도시는 더 이상 선택이 아니라 생존의 조건이다. 기술, 정책, 시민의 실천이 하나로 이어질 때, 자원 소비의 도시는 자원 순환의 도시로 바뀐다. 우리는 쓰레기를 버리는 존재가 아니라, 미래를 남기는 존재다. 오늘의 작은 실천이 내일의 도시를 만들고, 다음 세대의 삶을 설계한다. 지금의 결단이, 도시 문명의 방향을 바꿀 것이다.