‘띠띠빵빵’과 한정 베이커리 세트 구성 매일 선착순 15세트, 120개 한정 방실 대표 “다양한 방식으로 푸조 매력 알릴 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 푸조가 정통 프렌치 베이커리 ‘띠띠빵빵’과 손잡고 오는 18일부터 30일까지 프랑스 미식을 경험할 수 있는 특별한 시즌 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 지난해 첫 발족한 이후 1년간 푸조와 함께해준 ‘라이온 하트’ 멤버십 고객들을 위한 연말 시즌 감사 이벤트로, 고객들과 함께 일상 속에서 프렌치 미식 경험을 나누기 위한 취지로 기획됐다.

압구정 도산공원 인근에 위치한 띠띠빵빵은 프랑스 출신 베이커 막심 로제트가 운영하는 프렌치 베이커리로, 정통 레시피와 프리미엄 재료를 고집하며 프랑스 대표 빵과 디저트를 선보이고 있다.

스페셜 패키지는 푸조의 세련된 프렌치 감성을 반영해, 띠띠빵빵이 큐레이션한 대표 메뉴 4종으로 구성됐다. 한국에서 꼭 맛봐야 할 크루아상으로 꼽히는 시그니처 메뉴 ‘프렌치 크루아상’, 바닐라빈 풍미와 커스터드 크림으로 깊은 맛을 더한 ‘플랑 바닐라’, 상큼한 잼과 쿠키슈 토핑을 올린 ‘라즈베리 브리오슈’, 풍부한 견과류와 체리가 조화를 이루는 ‘뺑 스위스 피스타치오 체리’가 포함된다.

이번 패키지는 18일부터 30일까지 총 8일간 매일 선착순 15세트, 총 120개 제공되며, 푸조 라이온 하트 멤버십 고객은 모바일 회원증 인증만으로 무료로 수령할 수 있다. 라이온하트 멤버 외에 띠띠빵빵을 방문하는 일반 고객들도 SNS 인증 후 정가 대비 50% 할인된 가격으로 구매 가능하다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “푸조는 이동수단을 넘어, 일상 속에 프랑스 고유의 라이프스타일과 감성을 제안하는 브랜드”라며 “라이온하트 멤버십 고객분들께 한해 동안의 성원에 대한 감사의 마음을 전하며, 내년에도 더 많은 분들이 푸조만의 매력을 다채로운 방식으로 경험할 수 있도록 다양한 이벤트로 찾아오겠다”고 말했다.