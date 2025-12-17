20일 골프존조이마루…코스 당일 공개

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(각자대표 박강수·최덕형)이 오는 20일 대전 골프존조이마루에서 ‘2025 신한투자증권 GTOUR 챔피언십’을 개최하고 25시즌을 결산하는 대상시상식을 진행한다고 17일 밝혔다.

2025 신한투자증권 GTOUR 챔피언십은 올 한 해 GTOUR 정규대회를 총결산하는 마지막 대회로, 지난해보다 총상금 규모를 확대해 1억2000만원 규모로 마련됐다. 대회 메인 스폰서는 신한투자증권, 서브 후원사는 챌린저 골프웨어, 제주항공, 던롭스포츠코리아, 비엔나커피하우스가 참여했다.

경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 컷오프 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행되며 코스는 17일 공개 예정이다. 25시즌 대상 포인트 상위 50명과 신인 포인트 상위 및 추천선수 10명까지 올 시즌 활약한 총 60명의 프로가 출전해 어느 때보다 치열한 경기가 예고된다. 우승자에게는 우승상금 2500만원과 대상 및 신인상 포인트 각 4000점을 지급하고, 26, 27시즌 2년간 G투어 정규대회 시드를 부여한다.

25시즌 상금 및 대상포인트 1위의 이용희와 통산 16승으로 남자부 최다승의 스크린골프 황제 김홍택, 그 뒤를 쫓는 최민욱, 김민수, 이성훈 등 기존 강자들이 어떤 승부수를 보여줄지가 관전 포인트로 꼽힌다.

경기 종료 후 진행되는 대상시상식에서는 대상, 상금왕, 신인상, 인기상, 앰버서더상 시상이 이뤄진다.