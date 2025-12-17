‘팬덤 중계’, ‘현장음 중계’ 등 차별화 콘텐츠도 선봬

[헤럴드경제=박세정 기자] 티빙(TVING)은 ‘2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)’ 전 경기를 OTT 독점 생중계한다고 17일 밝혔다.

WBC는 전 세계 야구 팬들의 이목이 집중되는 축제다. ‘2026 월드 베이스볼 클래식’은 내년 3월 5일부터 17일까지 일본과 미국, 푸에르토리코에서 개최된다. 대한민국 대표팀은 새로운 세대의 선수들을 각인시키고 뜨거운 투혼을 보여줄 것으로 기대를 모은다고 티빙 측은 설명했다.

앞서 발표된 1차 캠프 참가 명단은 류현진, 노경은 등 노련한 베테랑과 안현민, 김도영, 문동주, 정우주 등 패기 넘치는 2000년대생 유망주들이 대거 합류해 야구 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 새로운 조합으로 기대를 모으는 이번 대표팀은 내년 3월 2일 일본 한신 타이거즈, 3월 3일 오릭스 버팔로즈와의 평가전을 통해 전력을 최종 점검하고 본 대회에 나선다.

어느 때보다 한국 야구에 대한 관심도가 높아진 상황에서 티빙은 KBO 리그 중계를 진행하며 중계 서비스와 연관 콘텐츠를 선보인 바 있다. 이번 ‘2026 월드 베이스볼 클래식’ 중계를 기다리는 팬들의 기대감이 높아진 가운데, 티빙은 KBO 리그에 이어 ‘2026 월드 베이스볼 클래식’ 전 경기를 OTT 독점 생중계하며 야구 팬들의 갈증을 해소한다는 계획이다. ‘팬덤 중계’, ‘현장음 중계’ 등 차별화된 콘텐츠도 함께 준비 중이다. 야구 팬들에게 더욱 몰입감 있고 다채로운 즐거움을 선사할 것으로 티빙 측은 기대하고 있다.

티빙 관계자는 “티빙은 스포츠와 예능을 결합한 오리지널 콘텐츠로 장르적 다양성을 확대하며, 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 OTT 플랫폼으로서 입지를 강화해 나가고 있다”며 “이번 ‘2026 월드 베이스볼 클래식’ 독점 생중계 또한 이용자들에게 한층 더 풍부한 콘텐츠를 제공하고 만족도를 향상시킬 것을 기대한다”고 전했다.