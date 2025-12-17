[헤럴드경제=양대근 기자] 국민 10명 중 9명이 쿠팡 대표이사의 교체에 대해 부정적인 입장을 보인 것으로 나타났다.

17일 노종면 더불어민주당 의원(인천 부평구갑, 국회 과학기술정보방송통신위원회·예산결산특별위원회)이 확인한 여론조사 결과에 의하면 이번 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 쿠팡 박대준 대표가 사임하고 해롤드 로저스 신임 대표가 취임한 것에 대해 국민의 86.8%가 “적절하지 않다”고 답변했다. 박 전 대표는 “이번 사태에 책임을 통감하고 물러나겠다”고 밝힌 바 있으나 국민 대다수는 이러한 결정에 책임회피 등 부적절한 의도가 개입된 것으로 판단한 것이다.

해당 여론조사는 윈지코리아컨설팅이 노 의원실 의뢰로 지난 12일과 15일 양일간 전국 18세 이상 남녀 848명을 대상으로 진행했다.

또한 국민 100명 중 95명(94.8%)이 “쿠팡의 초동조치 및 대응 방식이 충분하지 않다”고 생각하는 것으로 확인됐다. 쿠팡은 사태 발생 직후 개인정보 ‘유출’을 ‘노출’이라고 표현하고 홈페이지 사과문을 이틀 만에 내리는 등 부적절한 초동 대처로 질타를 받은 바 있다. 특히 개인정보 ‘유출’을 ‘노출’로 표기한 것에 대해서도 국민 84%가 “적절하지 않다”고 답변했다. 이번 개인정보 유출 사태에 대해 불안감을 느끼는 응답자 역시 89.3% 로 매우 높은 것으로 집계됐다. 유출된 개인정보가 2 차 범죄에 악용될 가능성에 대해서는 91.6%가 “사용될 것”이라고 답변했다.

개인정보 유출의 2차 피해 예방을 위해서 추가 조치를 한 응답자는 절반 가량인 52.7% 로 집계됐다. 복수 응답으로 조사한 결과 추가 조치를 진행한 응답자의 66.1%는 비밀번호를 변경했다. 등록카드를 변경하거나 쿠팡회원을 탈퇴한 응답자도 각각 41.2%, 29.6%로 확인됐다.

국민의 신뢰를 회복하기 위해 이뤄져야 할 쿠팡의 조치에 대해서는 가장 많은 29.9% 가 ‘손해배상’을 꼽았다. 손해배상과 유사하다고 볼 수 있는 ‘이용자 보상’은 25.5% 였다 . 또한 10명 중 7명은 쿠팡에 대한 단체소송에 참여할 의향이 있는 것으로 확인됐다.

마지막으로 개인정보 유출과 해킹 사태에 관련해 개선이 필요한 제도에 대해선 다수인 61% 의 국민이 ‘징벌적 손해배상 부과’를 꼽았다.

이는 지난 2 일 국회 과학기술정보방송통신위원회 쿠팡 사태 현안질의에서 배경훈 과기부총리가 “이런 일들에 대해서는 징벌적 손해배상을 통해서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하는 것이 중요하다고 생각한다”고 답변한 것과 일맥상통하는 것으로 보인다 .

노 의원은 “쿠팡이라는 한 기업 때문에 대한민국 전 국민이 불안에 떨고 있다”며 “그럼에도 쿠팡의 대응은 미흡하고 부적절하기 짝이 없다”고 말했다. 이어 “김범석 의장과 박대준 전 대표 등 이번 사태에 근본적 책임이 있는 자들이 청문회 출석을 거부하고 국민을 무시하고 있다”며 “국회의 모든 권한을 가동해 쿠팡에 책임을 물어야 한다”고 했다.