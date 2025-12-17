데이터 교류 활성화 업무협약 체결

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행과 하나카드가 대전광역시와 손잡고 데이터 기반 소상공인 지원에 나선다고 17일 밝혔다.

하나은행과 하나카드는 지난 16일 대전광역시청에서 대전광역시와 ‘데이터 교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 민·관이 금융 데이터를 공유해 지역 상권을 활성화하기 위한 취지다.

이번 협약을 통해 하나은행과 하나카드는 ▷지역 상권 현황 ▷소상공인 금융거래 동향 ▷소비 트렌드 ▷외국인 손님 분석 등 금융거래 데이터를 대전시에 제공할 예정이다. 대전시는 이를 바탕으로 지역경제 활성화와 관광 정책, 지역화폐 효과 분석 등 보다 정밀한 소상공인 지원 정책 수립에 활용한다는 계획이다.

협약식에는 성영수 하나카드 대표와 이동열 하나은행 충청영업그룹 부행장이 참석해 침체된 지역경제 회복과 균형 성장을 위한 데이터 활용의 필요성에 공감했다. 양측은 정책 수립을 위한 데이터 분석뿐 아니라 지역화폐, 정책금융, 지역 축제·행사 등의 정책 효과 분석에서도 협업을 이어가기로 했다.

특히 하나은행과 하나카드가 보유한 ▷소상공인 업종·규모별 분석 ▷세대별 소비 특성 ▷외국인 고객 채널별 거래 현황 데이터는 하나금융그룹의 금융정책 수립에도 활용 중인 자료로, ‘소상공인 상권분석 서비스’ 도입 등 데이터 기반 행정을 추진 중인 대전시와의 협력 시너지가 기대된다는 설명이다.

성영수 하나카드 대표는 “지역경제의 맥을 가장 빠르게 읽을 수 있는 카드결제 데이터 교류를 통해 소상공인 등 지역경제 활성화에 보탬이 되는 실효성 있는 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 하나은행은 지난 9월 대전지역 소상공인의 경영 안정과 성장을 지원하기 위해 ‘성실상환자 우대지원 협약 보증’과 ‘함께하는 마이너스 통장’을 출시하는 등 지역 밀착형 금융 지원을 이어가고 있다.