기후에너지환경부·우정사업본부 등과 협약

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국필립모리스는 기후에너지환경부·우정사업본부·환경재단과 함께 궐련형 전자담배 ‘아이코스 우편회수 사업’을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

협약에 따라 전국 220개 우체국에는 아이코스 기기 회수용 봉투가 비치된다. 소비자는 사용한 기기를 봉투에 넣어 우체국 창구에 접수하거나 가까운 우체통에 넣으면 된다. 수거된 기기는 재활용 업체를 통해 환경 영향을 최소화하는 방향으로 처리된다.

사업은 내년 1월부터 1년간 시범적으로 진행된다. 한국필립모리스는 전자담배 기기 회수 시스템 구축 및 운영에 필요한 재정적 투자와 지원을 통해 지속가능한 환경 가치를 창출한다.

환경재단은 시민들이 쉽게 참여할 수 있도록 캠페인 운영을 주도한다. 우정사업본부는 전국 우체국의 물류망을 활용해 회수 과정을 효율적으로 관리한다. 또 기후에너지환경부는 행정적 지원과 제도·정책 개선을 맡는다.

김주한 한국필립모리스 대외정책 홍보부문 부사장은 “전자담배 기기 재활용 시스템이 안정적으로 자리 잡기를 바란다“며 ”앞으로도 환경적 책임을 실천하기 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.