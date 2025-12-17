[헤럴드경제=홍석희 기자] 대한민국 제조산업의 뿌리를 지탱해온 소공인들이 한자리에 모여 성과를 공유하고 협력 방안을 모색했다. 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단은 17일 대전 호텔 ICC에서 ‘2025년 소공인 성과대회’를 열고, 유공자 포상과 우수제품 전시 등을 통해 소공인의 기술력과 성과 확산에 나섰다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘소공인의 손끝에서 이어온 진짜 대한민국’을 슬로건으로 내걸고, 제조업 현장에서 묵묵히 기술을 축적해 온 소공인의 노고를 격려하는 자리로 마련됐다. 행사에는 중기부 차관과 소공인 협·단체, 소공인 등 500여 명이 참석했으며, 유공자 포상과 우수 소공인 제품 전시회, 클러스터 경진대회 등이 진행됐다.

현장에서는 소공인 성장·육성에 기여한 유공자 표창이 이뤄졌다. 소공인 성장·육성 유공자 표창 37점(장관상 23점, 소진공 이사장상 14점), 기능경진대회 수상자 표창 12점(장관상 6점, 이사장상 6점), 클러스터 경진대회 표창 3점(이사장상 3점) 등 총 52점이 수여됐다.

소공인의 작업 공정 디지털화와 생산성 향상 성과를 공유하기 위한 ‘클러스터 경진대회’도 열렸다. ‘2025년 소공인 스마트제조지원사업’에 참여한 25개 클러스터 가운데 11월 예선을 통과한 6개 클러스터가 본선에서 사업 성과와 사례를 발표했고, 평가를 통해 3개 클러스터가 대상·최우수상·우수상을 받았다.

행사장 한편에는 우수 소공인 제품을 한눈에 볼 수 있는 전시관이 운영됐다. 국립중앙박물관 ‘K-뮷즈’로 선정된 ‘아틀리에 다린(대표 양은미)’의 항아리 목걸이·와당반지, 백년소공인 및 대한민국명장에 선정된 ‘목공예관 동은(대표 설이환)’의 목공예품 등이 관람객의 눈길을 끌었다. 소공인특화지원센터 지원으로 개발된 ‘리맨텍(대표 김양남)’의 배터리 화재 자동소화 시스템, 스마트공방 지원으로 생산된 ‘마마떼(대표 조유진)’의 탄화 코르크 친환경 가구 등 63개 업체의 제품이 전시돼 소공인의 창의적 기술력과 장인정신을 보여줬다.

이병권 중기부 제2차관은 “이번 성과대회는 소공인 여러분의 노력과 결실을 함께 나누며 서로의 경험을 공유하고 새로운 협업의 길을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “소공인의 손끝에서 이어온 기술과 열정이 대한민국 제조업의 미래로 이어질 수 있도록 정부가 현장에서 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

뮷즈란 뮤지엄(Museum)과 굿즈(Goods)를 결합한 신조어로 박물관에서 판매되는 한국적 디자인의 기념품을 가리킨다.