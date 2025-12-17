연탄 8만장과 라면 2000박스 나눔

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 지난 16일 서울 서초구에 위치한 남태령 전원마을에서 ‘사랑의 연탄 나눔’ 봉사활동을 진행했다고 17일 밝혔다.

이날 오일근 대표를 비롯해 롯데건설 임직원으로 이루어진 샤롯데 봉사단 55명과 밥상공동체 연탄은행 홍보대사로 활동하고 있는 정애리 배우가 연탄 2000장과 라면 80박스를 직접 배달했다. 밥상공동체 연탄은행은 연탄 나눔과 무료 급식봉사 등의 복지사업을 진행하고 있는 사회복지법인이다.

롯데건설이 봉사활동을 실시한 남태령 전원마을은 평균 연령대 75세 이상의 기초생활수급자, 차상위계층 등이 거주하고 있으며, 80여가구 중 60가구가 연탄을 사용해 생활하고 있다.

롯데건설은 이번 겨울 밥상공동체 연탄은행을 통해 남태령 전원마을을 포함해 서울 및 수도권 각지에 연탄 4만장과 라면 1000박스 등을 전달한다. 이 외에도 부산연탄은행을 통해 부산 동구 등 5개구 에너지 취약계층에도 연탄 4만장과 라면 1000박스를 기부할 예정이다.

사랑의 연탄 나눔은 2011년부터 시작해 올해로 15년째를 맞는 롯데건설의 대표적인 사회공헌활동 중 하나로, 독거노인, 저소득층 등 어려운 형편의 가정이 밀집한 지역을 찾아가 연탄 등 난방용품을 기부함으로써 이웃에게 실질적인 도움을 주고 있다. 현재까지 기부한 연탄 수량은 올해를 포함해 서울 지역 44만장, 부산 지역 등 42만1500장, 총 86만1500장에 달한다.

롯데건설은 사랑의 연탄 나눔 외에도 ‘꿈과 희망의 러브하우스’, ‘임직원 가족동반 현충원 묘역단장 봉사활동’ 등을 진행하고 있다. 이처럼 다양한 사회공헌 활동을 펼친 공로를 인정받아 ‘2025 지역사회공헌 인정제’ 심사에서 3년 연속으로 지역사회공헌 인정기업으로 선정됐다. 지역사회공헌 인정제는 비영리단체와의 협력을 기반으로 지속적이고 체계적인 사회공헌 활동을 수행한 기업 및 기관을 평가해 인증하는 제도로, 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동으로 주관한다.