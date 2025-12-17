[헤럴드경제=박연수 기자] 편의점 CU가 토스와 여의도 IFC몰에 ‘페이스페이 기프트 팩토리’ 팝업스토어를 열고, 얼굴 인식 기반의 간편결제 경험을 확산한다고 17일 밝혔다.

‘토스 페이스페이’는 단말기를 바라보는 동작만으로 결제와 CU 포인트 적립이 가능한 서비스다. 높은 정확도로 빠르게 결제가 이뤄진다. 지난 9월 정식 출시해 현재 가입자 100만명을 돌파했다. CU는 지난 2월부터 서울 강남구 일부 점포서 토스 페이스페이를 시범 운영했다.

CU는 토스와 서울 여의도 IFC몰 노스아트리움에서 17일부터 21일까지 팝업스토어를 연다. 팝업스토어는 크리스마스 시즌에 맞춰 ‘마음을 전하는 산타의 선물 공장’ 콘셉트로 꾸며졌다.

주요 상품은 가나디 시리즈, 피스마이너스원 하이볼, 연세우유 생크림빵 시리즈 등 크리스마스 굿즈 50여 종이다. 토스 페이스페이로 상품을 결제하면 최대 1만원의 할인 혜택을 제공한다.

최민건 BGF리테일 마케팅기획팀장은 “앞으로도 소비자 수요가 많은 간편결제 수단 도입과 마케팅으로 오직 CU에서 느낄 수 있는 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.