[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대는 최근 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원이 주관한 ‘2025 천원의 아침밥’ 사업에서 2년 연속 최우수 대학으로 선정돼 농림축산식품부 장관상을 수상했다고 16일 밝혔다.

‘천원의 아침밥’은 아침 결식률이 높은 대학생을 대상으로 영양을 고려한 식사를 1000원에 제공하는 정부 주도 사업으로, 정부‧지자체‧대학이 비용을 분담하는 방식으로 운영된다.

대구가톨릭대는 학생들이 선택해 이용할 수 있도록 아침 식사를 두 가지 유형으로 운영했다. 한식 위주의 균형 잡힌 식단으로 구성된 ‘사랑식’과, 비교적 간편하게 먹을 수 있는 일품요리 중심의 ‘봉사식’이다.

식사 시간과 취향이 다양한 학생들의 이용 편의를 고려한 운영 방식이라는 평가를 받았다.

특히 ‘봉사식’은 시각적 만족도와 트렌드를 반영한 메뉴 구성으로 학생들의 높은 호응을 얻었다. 일부 대학생 커뮤니티에서는 “지역 맛집 부럽지 않다”, “아침부터 기분이 좋아진다”는 반응이 공유됐다.

또 대학은 학생 참여 기반의 운영 체계를 강화하며 프로그램의 완성도를 높였다. ‘나만의 쌀 메뉴’ 공모전과 상시 의견 수렴을 통해 식단을 지속적으로 개선하고, 지역 농산물 활용을 확대하며 사업의 공공성과 지속 가능성을 함께 확보했다.

이 과정에서 경북농협 경산시지부와 경산시 농축협운영협의회는 경북산 쌀 1톤과 멸균우유 1000개를 기부하며 ‘천원의 아침밥’ 운영을 지원했다.

대구가톨릭대 박영아 학생처장은 “서구화된 식습관과 간편식 위주의 식생활 속에서, 천원의 아침밥은 쌀 소비를 촉진하고 건강한 아침 식사 문화를 정착시키는 데 큰 기여를 하고 있다”며 “앞으로도 진심을 담아 프로그램을 지속적으로 운영하고 공동체적 가치를 실현해 나가겠다”고 밝혔다.