낙상 방지 집수리와 정서적 돌봄을 아우르는 통합돌봄으로 어르신 1416세대 지원 홈케어 매니저가 정기 방문해 전문적 관리, 주거 만족감 향상과 함께 요양원 입소 고민도 줄어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 운영 중인 ‘어르신 낙상방지 홈케어’ 사업이 주거 안전 강화와 낙상 예방에 실질적 성과를 보이며, 어르신들이 ‘살고 있는 집에서 편안한 노후(Aging in Place)’ 실현을 견인하고 있다.

‘어르신 낙상방지 홈케어’ 사업은 낙상방지, 주택관리, 안부확인이 하나의 체계로 통합된 생활밀착형 원스톱 서비스로써 기존에 운영해 왔던 낙상방지를 위한 주거환경 개선 사업을 토대로 올해 5월부터 ‘정기 방문형 통합지원 체계’로 확대 개편했다.

성동구는 지난 2023년 8월부터 2025년까지 총 1416세대를 대상으로 안전손잡이 설치, 미끄럼방지 매트 제공, 단차 개선, 소규모 집수리 등 낙상 예방 중심의 지원을 이어왔다. 이를 통해 단순한 집수리를 넘어 건강, 정서, 생활 전반을 융합한 돌봄 지원으로 성동형 통합돌봄의 대표 모델로 평가받고 있다.

주요 지원 내용은 ▲ 주거환경 및 건강 상태를 반영한 맞춤형 집수리 ▲ 홈케어매니저 연 3회 정기 방문을 통한 지속 관리 ▲ 생활환경·정서·건강 모니터링 기반의 추가 돌봄서비스 연계를 핵심으로 한다.

지원 대상인 용답동에 사는 박모(77) 어르신은 뇌경색과 관절 수술 후 거동이 불편한 상태에서 거실과 화장실 사이 바닥 높이 차이로 인해 낙상 위험이 컸으나, 안전 계단 설치와 손잡이 교체로 낙상 위험이 크게 줄었다. 단열 문제로 추위와 결로가 심했던 현관문도 방화문으로 교체했으며, 점소등 리모컨 설치와 식품 지원까지 종합적인 돌봄이 이뤄졌다. 박 어르신은 “집이 불편해서 이사까지 고민했지만 집이 안전해져 성동구에서 계속 살 수 있게 되었다”며 고마움을 전했다.

또, 행당동의 김모(78) 어르신 부부는 파킨슨병을 앓는 배우자의 어지럼증과 떨림으로 인해 낙상 위험이 컸으나 안방, 화장실 문턱 제거와 천장형 안전봉 설치로 낙상방지 및 이동 안전성이 향상됐다. 김 어르신은 “집 안 환경이 바뀌니 남편 도움 없이 생활이 가능해졌고, 요양원 입소 고민도 줄었다”고 말했다.

이처럼 ‘어르신 낙상방지 홈케어’를 통해 어르신들이 익숙한 집과 동네에서 삶의 유지하도록 도움으로써 사회적 고립을 예방하고 존엄성과 독립적인 삶을 지원함과 동시에 장기요양시설 입소를 늦추고 가족 돌봄 부담도 완화하는 성과로 이어졌다.

주거환경 개선이 필요한 통합돌봄 대상자는 지역 복지기관 등 통합돌봄 안내 창구와 동주민센터를 통해 신청받아 발굴하고 있다. 이후 통합지원회의를 거쳐 구체적인 지원계획을 수립하고, 사회복지법인 ‘따뜻한동행’에 주거환경 개선을 의뢰하는 절차로 진행된다.

특히 ‘따뜻한동행’ 소속 전담 인력 ‘홈케어 매니저’가 1차 방문에서 위험요소를 진단하고, 2·3차 정기 방문을 통해 추가 보완사항을 꼼꼼히 살펴 지속적이고 전문적으로 주거환경을 관리한다. 이 과정에서 주거 외 건강, 생활여건, 정서 상태까지 함께 파악해 필요한 통합돌봄 서비스를 추가로 연계한다.

홈케어매니저 오모 씨는 “어르신들이 집수리뿐 아니라 정기 방문을 통한 안부 확인만으로도 외로움이 줄었다고 할 때 큰 보람을 느낀다”고 전했다.

성동구가 통합돌봄에서 주거개선을 핵심 정책으로 두는 이유는 노인의 자립 여부가 ‘어떤 집에 사느냐’에 크게 좌우되기 때문이다. 어르신들이 거주하는 집에안전함과 편안함을 더하는 것이 통합돌봄의 중요한 시작이라고 생각하는 철학을실질적인 정책에 녹여낸 것이다.

정원오 성동구청장은 “어르신들이 살던 집에서 안심하고 지낼 수 있는 주거 안전망 강화가 성동형 통합돌봄의 출발점이었다”며 “초고령사회에 대비해 주거환경과 돌봄, 사회적 연결망이 조화되는 통합돌봄 체계를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.