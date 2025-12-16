[헤럴드경제=고승희 기자] 작곡가 이시하가 한국음악저작권협회(이하 음저협) 제25대 회장에 선출됐다고 16일 협회가 밝혔다. 임기는 내년 2월부터 4년이다.

음저협에 따르면 이날 코엑스마곡 컨벤션센터에서 열린 임시총회에서 이 당선인은 총 유효 투표 781표 가운데 472표를 얻어 당선됐다.

이 당선인은 록 밴드 ‘더 크로스(The Cross)’의 보컬로 활동, ‘돈트 크라이(Don’t Cry)’, ‘당신을 위하여’ 등을 낸 가수 겸 작곡가다.

그는 세종대학교 대학원 유통물류경영학과 겸임교수로 재직하며 후학 양성에도 힘쓴 것은 물론 음저협 제24대 집행부 이사로 재직하며 협회 운영 체계와 주요 현안, 저작권 제도 전반에 대한 실무적 이해를 넓혀 왔다는 평가를 받는다.

이 당선인은 “회원이 우선인 협회를 만들고, 신뢰받는 협회를 위해 협회 운영 전반을 투명하게 바로잡겠다”며 각오를 밝혔다.

그는 앞서 협회 투명성 강화, 회원 중심 운영 체계 구축, 저작권료 실질 인상, 인공지능(AI) 시대 대응 체계 구축을 주요 추진 과제로 내세웠다.