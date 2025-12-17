경찰 헌법존중TF, 이번 주 집중 조사 실시 국회 통제·체포조 의혹 등 경찰 대거 조사 징계위 넘겨진 경찰들은 조사 대상서 제외

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 12·3 비상계엄 전후 위헌·위법행위에 가담한 경찰을 가려내기 위해 출범시킨 헌법존중TF가 대상자 선별을 마치고 조사에 속도를 내는 것으로 파악됐다.

17일 헤럴드경제 취재를 종합하면 경찰청 헌법존중TF는 이번 주를 조사 일정의 분수령으로 보고 핵심 대상자들에 대한 대면 조사를 집중적으로 진행하고 있다.

헌법존중TF는 이달 12일까지 조사 대상자 선별 작업을 모두 마무리한 것으로 전해졌다. TF 내 2개의 조사반은 대상자들을 차례대로 불러 조사하고 있다. 내부적으로는 이번 주 안에 주요 대상자에 대한 조사를 최대한 끝내는 것을 목표로 하는 것으로 알려졌다.

다만 정부가 예정한 헌법존중TF의 공식적인 조사 기간은 내년 1월 31일까지다. 경찰은 주요 조사를 신속히 마무리하고 필요할 경우 기한 내 대상자에 대한 추가 조사도 진행한다는 방침이다.

현재 조사 대상에는 12·3 비상계엄 당일 국회 통제 과정에 관여한 경찰과 체포조 운영 의혹에 연루된 경찰, 중앙선거관리위원회 출입 통제 등과 관련된 경찰 인사 등이 대거 포함된 것으로 알려졌다. 특히 경찰청 국장급 간부와 서울경찰청 주요 지휘부 인사들도 이번 조사 대상에 포함됐다고 한다.

다만 김봉식 전 서울경찰청장과 윤승영 전 국가수사본부 수사기획조정관, 목현태 전 국회경비대장은 이미 징계위원회에 넘겨진 상태로 헌법존중TF의 조사 대상에서는 제외된 것으로 파악됐다. TF는 징계 절차가 개시된 인사와 별도로 아직 책임 소재가 정리되지 않은 경찰 인사들을 중심으로 사실관계 확인에 주력하고 있는 것으로 전해졌다.

TF가 경찰 내부망을 통해 운영 중인 ‘헌법존중 제보센터’는 애초 인사철과 맞물려 음해성 투서 및 제보가 쏟아질 거라는 우려가 제기됐으나 실제 접수 건수는 많지 않은 것으로 파악됐다. 관계자에 따르면 대략 하루 한 건 안팎의 제보가 접수되는 수준이라고 한다.

제보 내용 역시 다른 누군가의 위법행위를 문제 삼는 내용이 아닌, 주로 제보자 스스로가 헌법 가치를 지키기 위해 노력했다는 취지의 공적을 알리는 내용이 대부분인 것으로 전해졌다. 이는 TF가 내란 관련 위헌·위법 명령을 거부하거나 내란 실행을 저지해 헌법 가치를 수호한 경찰 공무원에 대해서도 제보를 받겠다고 밝혔기 때문이다.

TF 출범 이후 제기됐던 개인 휴대전화 제출 요구 관련 논란도 거의 불거지지 않은 것으로 알려졌다. 휴대전화 확인은 극히 예외적인 경우에만 검토됐으며 실제로는 거의 진행되지 않았다고 한다. 이미 계엄과 연관된 상당수 조사 대상자가 경찰 수사나 특검, 재판 과정에서 참고인 또는 증인으로 조사를 받은 이력이 있어 휴대전화 조사까지 필요하지는 않았다는 게 TF 관계자의 설명이다.