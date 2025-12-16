10만원 세액공제, 답례품 혜택에 30~50대 참여 농협, 웰로, 체리 등 민감플랫폼 비중도 약 3배 증가

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 15일 기준 2025년 고향사랑기부 누적 모금액이 1000억원을 넘어섰다고 16일 밝혔다.

고향사랑기부제는 지방소멸위기에 대응하기 위한 제도로, 주소지 외 지자체에 기부하면 세액공제와 답례품을 제공하고, 기부금은 지자체의 주민복리 증진 등 기금사업에 활용하는 제도이다.

제도 시행 첫해인 2023년은 651억원, 2024년은 879억원이 모금됐고, 올해는 이달 9일까지의 모금액이 지난해 실적을 넘어섰다.

특히, 지난 3월 산불로 인해 지정된 특별재난지역(산청, 울주, 안동 등 8개 지역)에 대국민 기부가 집중되면서 3~4월 기부(184억원)가 전년 동기 79억원 대비 약 2.3배 늘었다.

정부는 특별재난지역에 대한 기부를 활성화하기 위해 올해 3월 법을 개정해 특별재난지역 기부 시 10만원 초과분에 대한 세액공제율을 16.5%에서 33%로 확대한 바 있다.

올해에는 농협은행, 웰로, 체리 등 민간플랫폼 3개가 추가 개통돼 민간플랫폼 기부 비중도 전년 7.1%에서 21.9%로 커져 모금액 증가에 기여했다.

연령대별로는 30대(30.7%), 40대(28.7%), 50대(24.7%) 순으로 높았고, 연말정산을 고려한 참여자가 늘면서 2023년 40.1%, 2024년 49.4% 등 12월에 집중됐다.

한편, 내년부터는 10만원 초과 20만원 이하 기부금에 대한 세액공제율이 기존 16.5%에서 44%로 확대돼 모금액 성장세가 확대될 전망이다.

김민재 행안부 차관은 “기부자 한분 한분의 따뜻한 마음이 모여 기부금 1000억 원이라는 성과를 냈다”며 “연말을 맞아 따뜻한 마음을 고향에 전해 지방소멸위기 극복과 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 고향사랑기부에 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.