적 도발 시 현장 종결 태세 갖출 것 지시 장병들 근무여건도 개선해 나갈 것 약속

[헤럴드경제=전현건 기자] 진영승 합동참모의장은 15일 22사단, 1함대사, 8전투비행단(8전비) 예하부대 현장을 방문해 작전태세를 점검했다.

진 의장은 22사단 일반전초(GOP)대대에 방문해 최근 군사분계선 일대 적 활동과 대비태세를 보고받으며 적 도발 시 현장에서 종결할 수 있는 태세를 갖출 것을 지시했다.

이어 현장지휘관들과 미래 GOP과학화 경계작전 방안에 대한 의견을 나누고 경계작전체계를 보완해 장병들의 근무여건도 개선해 나갈 것을 약속했다.

진 의장은 1함대 소속 호위함(춘천함) 전투통제실을 방문해 동해 관할해역에서 해양주권 수호를 위한 최고 수준의 작전태세를 갖출 것을 당부했다.

특히 조업보호지원 활동에 참가하는 장병에게 “우리 국민의 생명과 생업을 온전하게 지키는 것은 우리 군이 존재하는 이유“라고 강조했다.

아울러 중북부 영공방위의 핵심인 8전비를 방문해 대비태세를 보고받고 비상대기 중인 조종사와 정비·무장사들을 격려했다.

진 의장은 “어떤 상황에서도 신속히 출격하여 적 위협을 제거하고, 강력히 응징할 수 있는 태세를 확립해야 한다”고 말했다.

진 의장의 이번 육·해·공군 작전부대에 대한 현장점검은 동계 혹한의 상황 속에서 적 도발 가능성에 대비한 합동성 기반의 작전태세를 점검하고, 장병들을 격려하기 위해 실시했다.