냉난방가전 등 1500만원 상당 기부물품 전달

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 기아오토랜드 광주와 삼성전자가 광주지역 기후위기 취약계층의 겨울에 따뜻한 온기를 더했다.

광주광역시(시장 강기정)는 15일 시청 비즈니스룸에서 기아오토랜드 광주, 삼성전자, 사회복지공동모금회 광주지회와 함께 기후위기 취약게층 지원을 위한 ‘기부물품 전달식’을 가졌다.

이날 전달식에는 고광완 행정부시장을 비롯해 김승현 기아오토랜드 광주 안전시설실장, 정혁준 삼성전자 생활가전 광주지원센터장, 사회복지공동모금회 광주지회 관계자 등이 참석했다.

두 기업은 총 1500만원 상당의 보온의류·냉난방가전을 후원하며 지역사회 상생을 실천했다. 후원 물품은 ▷경량패딩·양말 200세트 ▷냉난방기 1대 ▷냉동고 2대 ▷냉장고 1대 등이다.

광주시는 사회복지공동모금회를 통해 기부물품을 쪽방촌 주민과 아동일시보호소 아동 등 한파·폭염 취약계층에 전달할 계획이다.

보온 의류는 동구 충장동·계림1동 일대 쪽방촌 주민들에게 배부하고, 냉동고 1대는 무더위·한파 쉼터 기능을 수행하는 동구 쪽빛상담소에 설치한다. 또 지산동 아동일시보호소에는 냉난방기와 냉동고, 냉장고를 1대씩 전달해 돌봄환경을 개선한다.

김승현 기아오토랜드광주 안전시설실장은 “광주시와 함께 기후위기 취약계층의 주거·생활 여건 개선에 동참할 수 있어 뜻깊다”며 “도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌을 꾸준히 실천하겠다”고 밝혔다.

정혁준 삼성전자 생활가전 광주지원센터장은 “이번 기부물품이 기후위기 취약계층의 안전과 건강에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 지속 할 수 있는 지역사회를 위한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

고광완 행정부시장은 “기아오토랜드 광주와 삼성전자의 따뜻한 나눔에 깊은 감사를 드린다”며 “기후위기 취약계층 보호는 시민을 지키는 핵심 과제이며, 앞으로도 민·관 협력을 바탕으로 지속가능한 탄소중립 사회를 만들겠다”고 강조했다.