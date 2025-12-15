거주 만족도 90.9%…문화·관광·체육 분야 성과 가장 높아

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 진주시 민선 8기 시정 운영에 대해 시민 10명 중 7명 이상이 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다.

진주시는 ‘2025년 행정서비스 만족도 조사’ 결과 민선 8기 시정 운영에 대해 ‘매우 잘하고 있다’ 또는 ‘대체로 잘하고 있다’는 긍정 평가가 77.7%로, 부정 평가 14.8%를 크게 앞섰다고 15일 밝혔다.

이번 조사는 전문조사기관 ㈜경남통계리서치에 의뢰해 10월 1일부터 31일까지 18세 이상 시민 1014명을 대상으로 모바일·온라인 방식으로 진행됐다. 신뢰수준은 95%, 표본오차는 ±3.1%다.

가장 우수한 성과를 낸 분야로는 문화·관광·체육이 46.8%로 가장 높은 응답률을 기록했다. 진주시는 경남도민체전과 진주논개제, 대한민국 정원산업박람회, 국제여자배구대회, 10월 축제, 국제농식품박람회 등 대규모 행사를 잇따라 개최하고 관광·체육 인프라 확충에 힘쓴 점이 높은 평가로 이어졌다고 분석했다.

앞으로 중점적으로 추진해야 할 분야로는 경제·일자리가 54.8%로 가장 많았고, 보건·복지·교육(18.1%), 도시·교통·주거(16.4%), 문화·관광·체육(7.4%) 순으로 조사됐다.

세부 사업별 만족도에서는 친환경 자전거도시 조성이 89.4%로 가장 높았으며, 공원·산책길 등 도심 힐링공간 조성(89.2%), 정원문화도시 조성(86.1%), 야간관광 특화도시 조성(80.9%), 문화·관광·체육 인프라 확충(80.1%)도 높은 평가를 받았다.

진주시 거주환경에 대한 전반적인 만족도는 90.9%로 집계됐다. 만족 요인으로는 공원녹지·자연환경이 48.0%로 가장 높았고, 문화·여가(14.0%), 교통·주차환경(10.1%)이 뒤를 이었다. 응답자의 91.8%는 앞으로도 진주시에 계속 거주하겠다고 답했다.

진주시의 미래 모습으로는 ‘건강한 삶이 함께하는 살기 편한 도시’가 34.1%로 가장 많은 선택을 받았으며, ‘아이 키우기 좋은 도시’와 ‘우주항공 선도도시’가 뒤를 이었다. 지인에게 소개하고 싶은 진주 대표 관광지로는 진주성이 59.2%로 가장 높았고, 월아산 숲속의 진주, 진주남강유등전시관, 진양호공원 등의 순으로 나타났다.

조규일 진주시장은 “시민 만족이라는 결과가 공직자들의 노력에 대한 평가라고 생각한다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 시정 운영으로 살기 좋은 진주를 만들어가겠다”고 말했다.