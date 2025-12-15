‘최근 소매판매 현황·시사점’ 보고서 소매판매액 전년比 1.9% 상승

[헤럴드경제=권제인 기자] 올해 1~3분기 누적 소매판매액이 4년 만에 반등한 것으로 집계됐다. 승용차는 모든 품목 가운데 가장 높은 증가율을 보이며 소매판매를 크게 끌어올렸다.

15일 한국경영자총협회(이하 경총)가 발표한 ‘최근 소매판매 현황과 시사점’에 따르면, 올해 1~3분기 소매판매액 경상지수 누적 증가율은 전년 동기 대비 1.9% 증가한 것으로 집계됐다. 누적 소매판매는 지난 2021년 8.2% 상승한 뒤 2024년까지 하락세를 보였으나, 올해 상승세로 전환했다.

가격 변동을 제거해 소매판매의 실질적인 수준을 파악할 수 있는 소매판매액 불변지수는 올해 3분기 누적 증가율이 0.4%로 집계됐다. 마이너스 증가율을 기록하며 부진했던 2023년(-1.4%), 2024년(-2.0%)에 비해 크게 개선됐다. 다만, 코로나 팬데믹 이전보다는 여전히 낮은 수준에 머물렀다.

올해 소매판매는 1·2분기보다 3분기에 더 높은 회복세를 보였다. 올해 3분기 소매판매액 경상지수 증가율은 3.2%로 2024년 4분기(3.4%) 이후 가장 높았다. 불변지수 증가율은 1.5%로, 2022년 1분기(2.6%) 이후 처음으로 증가세로 전환했다.

소매판매액 상승은 승용차 판매 호조가 상당 부분 기여한 것으로 분석됐다. 승용차는 경상지수와 불변지수가 각각 12.9%, 14.0% 상승해 15개 품목 중 가장 높은 증가율을 보였다. 특히 3분기에는 경상지수와 불변지수가 각각 16.0%, 16.3%로 크게 증가했다.

의약품과 기타내구재 등은 상승했지만, 가전제품, 기타준내구재, 화장품 등은 감소했다.

승용차를 제외하면, 올해 3분기 누적 소매판매액 경상지수 증가율은 0.8%였으며, 불변지수는 1.1% 감소한 것으로 분석됐다.

올해 3분기 누적 소매판매액지수 증가율은 승용차 및 연료 소매점이 경상지수(6.9%)와 불변지수(6.7%) 모두 8개 업태 중 가장 높았다. 면세점은 크게 감소했고, 대형마트와 슈퍼마켓･잡화점도 부진했다.

이승용 경총 경제분석팀장은 “최근 부진했던 소매판매가 올해 회복세로 전환된 것은 다행스럽다”며 “다만, 소비뿐 아니라 투자가 늘어야 내수도 보다 빠르게 회복될 수 있는 만큼, 기업 투자 촉진을 위한 규제 완화 및 기업 지원 입법이 적극적으로 보완되어야 한다”고 덧붙였다.