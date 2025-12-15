“디지털 전환기, 혁신에 대한 적정 보상 이뤄져야”

[헤럴드경제=양영경 기자] 주병기 공정거래위원장은 15일 “공정위는 규율체계 마련 및 법 집행 과정에서 국내외 기업을 차별하지 않는 원칙을 계속 지켜 외국 기업들이 차별당하거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 할 것”이라고 말했다.

주 위원장은 이날 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 ‘공정거래위원회-주한외국상공회의소(암참) 간담회’에서 ‘21세기 대전환과 공정거래정책’을 주제로 강연하며 이같이 밝혔다.

주 위원장은 주요 정책 추진 방향으로 ▷중소상공인의 경영애로 해소 및 상생질서 확립 ▷혁신 생태계 조성을 위한 공정경쟁 체계 구축 ▷안심하고 신뢰할 수 있는 소비 환경 조성 ▷공정경제를 뒷받침하는 인프라 구축 등을 제시했다.

그는 “디지털 전환기에는 혁신에 적정한 보상이 이뤄질 수 있도록 공정한 경쟁 질서를 확립하는 것이 중요하며 이를 통해 경쟁이 촉진되고, 혁신이 새로운 산업으로 확산할 수 있다”고 덧붙였다.

이날 간담회는 제임스 김 암참 회장이 주 위원장을 공식 초청하면서 성사됐다. 지난달 6일 암참 간담회가 주한 미국기업들의 의견을 청취하는 데 중점을 뒀다면, 이번 간담회는 공정거래 정책 방향을 직접 설명하는 데 초점이 맞춰졌다고 공정위는 설명했다.

김 회장은 주 위원장이 최근 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 의장단 부의장에 선출된 것을 축하하며 “암참은 한국이 글로벌 기준에 부합하는 경쟁력 있는 규제 환경을 갖춰 나갈 수 있도록 공정위와 긴밀히 협력해 나가기를 기대한다”고 밝혔다.