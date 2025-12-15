[헤럴드경제=함영훈 기자] 세계 최대 규모의 크리스마스마켓인 ‘광화문마켓’과 청계천을 화려하게 장식하고 있는 빛초롱축제가 서울에서 한꺼번에 열려 국내외 관광객들의 발길을 서울로 이끌고 있다.

여기에 서울라이트 광화문 & DDP, 우이천 등불특별전까지 합쳐져 ‘서울윈터페스타-판타지아 서울’을 완성한다.

▶세계최대규모 빛과축복의 겨울축제

광화문마켓은 세계에서 가장 수려하다는 체코 프라하 마켓에 비해 규모는 비슷하지만 몰려드는 인파는 세계 어느 나라의 12월 마켓 보다 많다. 14일 밤에도 마켓에 입장하려는 내,외국인의 줄이 돌고돌아 ‘S’자 10개 가량 형성할 정도로 긴줄을 형성했다. 작년에는 24일간 141개 업체 부스에 164만명이 발문했다.

참여업체 규모가 지난해와 비슷한 올해 광화문 마켓은 ‘유럽형 크리스마스 마을’, ‘겨울동화 속 산타마을’을 모티브로 꾸며졌다. 오는 31일까지 열릴 이 마켓 앞,뒤로 이순신장군과 북악산이 지키고, 세종대왕이 흐뭇하게 지켜본다.

줄을 서야하는 ‘산타마을 마켓 빌리지’, 영화 ‘아바타’ 체험공간 외에, 자유롭게 접근할 수 있는 곳은 놀이광장, 15m 높이의 대형 크리스마스트리, 외곽 체험부스, 올해 첫 등장한 ‘루돌프 회전목마’ 등이 있다.

광장 곳곳에는 ‘호두까기 인형의 집’ ‘진저브레드 쿠키의 집’, ‘곰돌이 사진관’ 등 테마 포토존 10여 개가 배치됐다. 오는 21일부터 25일까지 ‘산타클로스와의 기념 촬영’도 예정돼 있다.

영국 패션사 ‘바버’(Barbour)는 ‘월리스와 그로밋’ 테마 트리를 전시하고 있으며, 스위스 커피 브랜드 ‘네스프레소’(Nespresso)는 커피 시음 이벤트를 진행중이다.

▶팔마 아래 폭포, 왕은 위민정치 맹세

제17회 ‘서울빛초롱축제’(12.12~1.4)는 ‘나의 빛, 우리의 꿈, 서울의 마법’ 청계광장변 ‘팔마(八馬)’ 조형물에서 시작해 DDP 인근 오간수문까지 4가지 테마의 빛 조형물 500여점과 실험적인 미디어아트가 물길을 장식하면서 엄청난 세몰이를 하고 있다.

팔마 아래로 쏟아져 어가행렬 앞에서 모이는 청계 폭포는 신단수를 연상케한다. 모전교에 서서 동쪽을 보면 국민들의 노력이 빚어낸 대한민국 발전의 역사가 등불로 구현돼 있다.

오래전부터 연구개발에 몰두했던 학사들, 발품 팔며 경제활성화에 나섰던 보부상들, 교육에 몰두하는 서당 훈장과 제자 등의 정겨운 모습이 있다.

화려한 청계천 모습의 미디어 아트 뒤로 ‘케이판 데몬 헌터스’ 사자보이즈를 연상케 하는 ‘갓 코리안’이 하늘을 우러르는 모습이 등장한다. 광통교와 그 인근에 세워진 서울 자유의 여신상과 청계 에펠탑·빅밴은 이 갓 쓴 ‘한복입은 남자’의 백댄서가 되어준다.

열기구 모양으로 떠오르는 서울의 마래를 형상화한 등불에 이어 케데헌 라면 브랜드의 조형물을 지나면 대만관광청과 체코관광청이 청계2~3가 사이 개천안에 나란히 이들 나라 고유의 상징을 등으로 만들어 세웠다.

체코 프라하 구시청사 탑과 천문시계를 형상화한 6m 대형 등 앞에선 많은 관광객이 인증샷을 찍었다. 1410년에 만들어진 프라하 천문시계는 세계에서 가장 오래 작동해온 시계이다. 특히 청계천에 우뚝 서는 등의 디자인은 최근 프라하시 관광청이 선보인 모바일 게임 ‘플레잉 프라하’의 시각적 세계관에서 영감을 받아 제작됐다.

‘플레잉 프라하’는 프라하 관광 홍보용 모바일 게임으로, 출시 이후 약 8만 건의 다운로드를 기록하며 큰 호응을 얻었다. 2025 중앙·동유럽 게임 어워드(CEEGA)에서 ‘올해의 모바일 게임’ 상을 수상했다.

▶DDP는 또 하나의 유니버스

DDP(동대문디자인플라자)에서는 세계적인 미디어아트 축제 ‘서울라이트 DDP(12월18일~31일)’와 글로벌 인플루언서 박람회인 ‘서울콘(12월29일~2026년1월1일)’을 동시에 개최한다.

222m DDP 외벽에는 해치, 라인프렌즈 등 국내외 인기 캐릭터와 협업한 세계 최대 비정형 미디어파사드를 전시하고 있다. ‘크리스마스 타운’도 만들고, DDP 곳곳에 선물 상자를 두는 ‘힙(HIP)산타’ 이벤트도 선보인다.

전 세계 56개국 글로벌 인플루언서 3567팀이 참여하는 박람회 서울콘은 K-콘텐츠의 글로벌 영향력을 보여주는 ‘APAN 스타 어워즈’, ‘월드 K-Pop 페스티벌’ 등을 비롯한 30여 개의 다양한 행사를 준비했다.

‘K-퍼포먼스 경연대회’도 청계천과 광화문광장에서 펼쳐진다. 우승팀은 ‘제야의 종 타종’ 축하공연 무대에 서는 기회가 주어진다.