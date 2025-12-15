[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 서구는 2026년 석남1지구 및 오류4지구 지적재조사사업 실시계획을 수립했다.

15일 서구에 따르면 2026년 지적재조사사업을 위해 석남1지구 및 오류4지구 총 439필지에 대한 실시계획을 수립하고 주민공람공고 및 주민설명회를 통해 토지소유자의 의견을 수렴한다.

이후 토지소유자의 2/3 이상 동의를 받아 인천광역시에 지구지정 승인을 요청하고 토지현황조사 및 지적재조사측량 등의 사업을 진행할 계획이다.

지적재조사사업 지구로 선정되면 현실경계를 기준으로 새롭게 지적재조사 측량을 하게 된다.

이에 따라 이웃 간 경계분쟁 및 맹지가 해소되고 불합리한 토지 경계가 조정돼 구민의 재산권 보호와 경계분쟁에 따른 사회적 비용 절감, 토지 가치 상승을 기대할 수 있다.

구는 지적재조사사업 12개 지구에 대해 완료(경계정비대상 8336필지 중 63%인 5248필지를 완료)했다.

2024년 시작한 검암공촌1지구와 2025년 시작한 검암공촌2지구는 지적경계를 확정 중이다.