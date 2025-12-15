KB금융, ‘2025 HUB Day’ 성료 ‘KB스타터스’로 스타트업 체계적 지원 총 394개사·누적 투자금액 3044억원 양종희 “생산적금융 강화로 적기 지원”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 양종희 KB금융그룹 회장이 “우수한 기술을 가진 스타트업이 자금 부족으로 도전을 멈추는 일이 없도록 성장단계에 최적화된 맞춤형 금융지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

15일 KB금융에 따르면 양 회장은 지난 12일 서울 여의도 KB국민은행 시관에서 열린 ‘2025 허브(HUB) 데이’에 참석해 생산적 금융 역할 강화를 약속하며 이같이 전했다.

그는 “앞으로도 그룹 차원의 금융 지원을 확대해 기업의 성장 단계마다 필요한 자금을 적기에 공급하겠다”면서 “스타트업이 본연의 비즈니스(사업)와 기술 개발에만 온전히 집중할 수 있는 환경을 만들겠다”고 강조했다.

허브 데이는 KB금융의 스타트업 육성 프로그램인 ‘KB스타터스’ 참여 기업과의 협업·지원을 강화하기 위해 마련한 데모데이다.

KB금융은 정부의 육성·투자 기관, 창업 지원 기관, 벤처캐피탈(VC), 액셀러레이터(AC) 등을 대상으로 스타트업이 투자 유치 활동을 벌일 수 있도록 지원하고 있다. 지난 2015년 3월 금융권 최초의 핀테크랩인 ‘KB 이노베이션 허브센터’를 설립하고 현재까지 총 394개에 이르는 초기 창업 기업을 KB스타터스로 선정·육성하고 있다. 누적 투자 3044억원, 제휴 422건의 성과를 달성했다.

이날 행사에는 양 회장을 비롯해 이창권 디지털·IT부문장, 이재근 글로벌사업부문장, KB스타터스 참여 기업을 비롯한 유관 기관의 관계자 200여명이 참여해 혁신 기술 기업과의 동반성장 방안을 논의했다. KB금융과 함께 의미 있는 성과를 창출한 총 5개 스타트업에 대한 시상식도 진행됐다.

기업가치 1조원 이상을 달성한 ‘리벨리온’과 ‘퓨리오사AI’가 ‘신규 유니콘 기업상’을 수상했다. 대규모 투자 유치를 통해 사업 확장에 성공한 ‘엘박스’와 ‘셀렉트스타’는 ‘스케일업 우수 기업상’을 받았다. KB금융 계열사와의 PoC(실증사업)를 통해 혁신적인 성과를 창출한 ‘투비콘’은 ‘오픈이노베이션 우수 기업’에 선정됐다.

성과 발표 세션에서는 KB금융 주요 계열사와 KB스타터스가 함께 만든 혁신 사례들이 소개됐다. ▷인공지능(AI) 기반 상담 화법 분석 설루션(KB손해보험-‘크디랩’) ▷의료데이터 기반 보험 계약 심사 자동화(KB라이프생명-‘투비콘’) ▷해외시장 특화 자동차 종합 플랫폼 개발(KB국민카드-‘체카’) 등이다. 금융회사가 스타트업의 테스트베드(시험대) 역할을 수행하며 혁신 성장을 뒷받침했다는 평가를 받았다.