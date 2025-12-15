분당서울대병원 신경과 윤창호 교수 ‘장기 목표에 대한 인내와 열정’ 뜻하는 성격특성 그릿(GRIT)과 주간졸림 연관성 분석 그릿 하위 특성 중 관심의 지속성(꾸준한 흥미)이 주간졸음을 감소와 유의미한 연관 노력의 꾸준함(끈기, 인내)는 명확한 관련 없어, 수면장애의 인지행동치료에 중요 단서 제공

[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]목표를 향해 악착같이 버티는 끈기 혹은 인내심보다, 한 가지 목표에 꾸준한 흥미를 유지하는 성격 특성이 낮 시간대의 과도한 졸림(주간졸음)을 줄이고 수면환경을 개선하는 데 중요한 요인으로 작용한다는 연구결과가 나왔다.

분당서울대병원 신경과 윤창호 교수·세종충남대병원 신경과 김재림 교수 연구팀은 장기적 목표를 향한 끈기와 열정을 의미하는 성격 특성 ‘그릿(GRIT)’과 대표적인 수면장애 증상인 주간졸음 간의 연관성을 분석한 결과, 목표에 대한 관심을 오래 유지하는 성향이 주간졸음 감소와 뚜렷한 관계가 있다는 사실을 확인했다.

그릿은 미국 펜실베니아대 교수이자 심리학자인 앤젤라 더크워스(Angela Duckworth)가 개념화한 성격 특성으로, 장기적 목표를 가지고 좌절 상황에서도 일관적으로 성취 실현에 대한 노력을 이어가는 성향을 뜻한다. 지능 혹은 능력보다 개인의 성공에 더욱 큰 영향을 미치는 요인으로 알려져 있다. 연구팀은 지난해 그릿 특성이 강할수록 불면증을 덜 겪는다는 연구결과를 밝히기도 했다.

이번 연구는 전국 2,356명 성인을 대상으로 엡워스 졸음증 척도(Epworth Sleepiness Scale)와 그릿의 두 가지 하위 척도 ‘관심의 지속성’, ‘노력의 꾸준함’의 관계를 비교 분석하는 방식으로 이뤄졌다.

연구 결과, 목표에 대한 지속적인 관심이 높은 사람일수록 주간졸음을 경험하는 비율이 일관되게 낮아졌으나, 노력의 꾸준함은 주간졸음과 유의한 상관관계가 없는 것으로 나타났다(그래프). 단순 노력 혹은 인내보다는 목표에 대한 장기적인 흥미를 유지하는 태도가 수면장애를 개선하는 방법이 될 수 있음을 시사한다.

최근 수면장애 치료는 수면제 등 약물치료의 한계를 극복하고자 환자의 심리·행동·습관 등을 교정하는 ‘인지행동치료’를 우선적으로 고려하는 방향으로 발전하고 있다. 이번 연구결과는 대표적인 수면장애 증상인 주간졸음을 적게 겪는 심리 특성을 규명해 인지행동치료의 중요한 근거를 제공했다는 점에서 의미가 깊다.

윤창호 교수는 “주간졸음은 시도 때도 없이 졸음이 쏟아져 집중력이 크게 떨어지고 학업·사회생활 등에 악영향을 미치는 수면장애의 대표적 증상” 이라며, “무조건적인 끈기와 인내보다는 장기적인 목표에 대한 열정과 흥미를 잃지 않으려는 노력, 그리고 이를 위한 적절한 치료 개입이 주간졸음을 개선하는 데 긍정적인 영향을 준다”고 설명했다.

한편, 이번 연구는 세계 최초로 ‘그릿’ 특성과 주간졸림의 연관성을 일반인 대상으로 규명한 대규모 연구로, 세계적 학술지 ‘수면과 호흡’(Sleep and Breathing)에 게재됐다.