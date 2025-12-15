브랜드스탁 선정…7년 연속 브랜드 가치 30위권 유지

[헤럴드경제=박연수 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 브랜드스탁이 발표한 ‘2025년 대한민국 100대 브랜드’에서 종합 22위에 올랐다고 15일 밝혔다.

순위는 전체 프랜차이즈 브랜드 가운데 1위다. 지난해 발표된 100대 브랜드에서 23위를 기록한 데 이어 올해 한 계단 상승했다.

‘대한민국 100대 브랜드’는 브랜드스탁이 자체 개발한 브랜드 가치 평가 지표를 기반으로 선정된다. 브랜드 주가지수와 전국 단위 소비자 조사를 결합한 지수를 활용한다. 상위 100개 브랜드를 선정해 순위로 발표하는 국내 유일의 브랜드 가치 인증 제도다.

BBQ는 지난 2019년 치킨 프랜차이즈 기업 중 처음으로 30위권에 진입했다. 당시 29위에서 올해 22위까지 순위를 끌어올리며 7년 연속 30위권 내를 유지하고 있다.

BBQ는 최근 프랜차이즈의 본고장 미국 사우스캐롤라이나주에 진출해 50개 주 가운데 33개 주에 진출했다. 캐나다, 파나마, 코스타리카, 바하마, 말레이시아, 중국, 홍콩, 일본, 피지 등 57개국에서 700여 개의 매장을 운영 중이다.

최근에는 BLT F&B 그룹과 손잡고 스페인에 ‘유럽 헤드쿼터’를 설립하며 유럽 시장 공략을 본격화했다. 남아프리카공화국과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결해 아프리카 대륙 진출에도 나섰다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 품질 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 기반으로 K-푸드를 대표하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.