[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 54.3%를 기록, 지난주보다 0.6%포인트(p) 떨어졌다는 여론조사 결과가 15일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8∼12일 전국 18세 이상 2519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대해 긍정 평가한 응답자는 54.3%로 나타났다. 지난주 조사의 54.9%에서 소폭 하락한 수치다.

지난 11~12일 전국 18세 이상 1010명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45.8%, 국민의힘이 34.6%로 각각 집계됐다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 3.4%, 진보당은 1.3%의 지지율을 기록했다.

민주당은 지난주보다 1.6%p 올랐고, 국민의힘은 2.4%p 떨어졌다.

두 조사는 모두 무선 자동 응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.

대통령 국정 수행 지지도 조사 응답률은 4.7%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.