동대문구청장 출마 최 전 행정관, 13일 서울시립대에서 출판기념회 성료
국토부, 민주당, 서울시, 청와대 거치며 쌓은 실력과 동대문구 위한 비전 공개
[헤럴드경제=박종일 선임기자]최동민 전 청와대 행정관이 13일 오후 서울시립대에서 자신의 지난 인생 여정과 동대문구 지역사회 발전을 위한 고민이 담긴 책 ‘제대로·앞서서·다르게 – 동대문퍼스트’ 출판기념 정책토크콘서트를 성황리에 개최했다.
최동민 저자는 지난 지방선거에서는 더불어민주당 동대문구청장 후보로 공천되어 활동, 내년 6월 예정된 제9회 전국동시지방선거에서도 동대문구청장 출마가 유력시된다.
책 ‘동대문 퍼스트’는 서울의 과거와 미래가 공존하는 도시에서 40년 가까이 살아온 최동민 저자가 써 내려간 개인과 공동체의 이야기로 1부에서는 노무현 대통령과의 만남부터 동대문구청장 출마, 내란 극복까지 최 저자의 삶이, 2부에서는 지역사회에 대한 냉철한 진단과 ‘동대문구 혁신’을 위한 고민과 비전이 담겼다.
출판기념회에는 서울시장 후보군으로 꼽히는 박홍근·박주민·서영교 국회의원과 정원오 성동구청장, 홍익표 전 국회의원을 비롯하여 이수진 국회의원, 유덕열 전 동대문구청장, 정근식 서울시교육감 등 저자가 쌓아온 인연들이 대거 참석하여 눈길을 끌었다.
바쁜 일정으로 현장에는 참석하지 못하였지만, 우원식 국회의장과 이학영 국회 부의장을 비롯하여 남인순, 김동아, 송재봉 국회의원 등 20여 명의 현역 정치인도 영상 축사를 통해 최동민 저자의 출판기념회를 축하했다.
안진걸 민생경제연구소장 사회로 힘차게 포문을 연 이날 행사에는 정치권 인사 뿐 아니라 선 굵은 연기로 대중의 사랑을 받아온 손병호 배우가 참석하여 응원을 보태기도 했다.
최동민 저자는 “동대문은 과거와 현재가 만나 미래로 가는 곳”이라며 “40년 가까이 살아오며 많은 인연을 맺은 동대문구가 더욱 살기 좋은 곳으로 나아갈 수 있도록 끈임없이 고민할 것”이라며 주민과 함께 책 출판의 소감을 밝혔다.
최 전 행정관은 국토부 과장, 더불어민주당 당대표 보좌관, 서울시 정무보좌관을 거쳐 청와대 행정관을 역임, 지난 두 차례의 대선 과정에서 이재명 후보의 부대변인과 빛의혁명본부 부본부장으로 활동했다.
