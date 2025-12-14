[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구는 ‘제8회 한국 지방자치단체 회계대상’에서 기초자치단체 부문 ‘우수상’을 수상했다고 14일 밝혔다.

이는 2021년 장려상, 2023년 대상, 2024년 우수상에 이어 네 번째 수상이다.

‘한국 지방자치단체 회계대상’은 전국 243개 지자체를 대상으로 회계 투명성과 재정 운용의 효율성을 갖춘 모범 지자체를 선정하기 위해 2018년 제정된 상이다.

한국경제신문이 주최하고 한국공인회계사회가 주관하며 행정안전부 등이 후원하고 있다.

수성구는 복잡한 결산 정보를 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 ‘알기 쉬운 결산서’를 제작하고 주민의 알 권리를 충족하기 위한 회계·재정 정보 공시 등 투명성과 효율성 강화를 위한 다양한 노력을 펼쳐 높은 평가를 받았다.

또 결산 주요 현안과 지적 사항에 대한 해소 방안을 마련해 부서별로 공유하고 매년 회계실무 지침서를 제작·배부하는 등 체계적인 실무 지원 체계를 구축했다.

결산·회계·계약·보조금 등 분야별 교육을 지속적으로 실시해 감사 지적 사례의 재발 방지에도 힘써왔다.

김대권 대구 수성구청장은 “앞으로도 재정 정보의 접근성과 회계 투명성을 지속적으로 높여 신뢰받는 재정 운영으로 지역 발전을 이끌어 나가겠다”고 말했다.