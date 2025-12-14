승객 275명, 승무원 15명 전원 무사

[헤럴드경제=한희라 기자]미국 워싱턴 덜레스 국제공항을 출발해 도쿄 하네다로 향하던 유나이티드항공 803편(보잉 777-200ER)이 13일(현지시간) 이륙 직후 엔진 고장을 일으켜 회항한 뒤 비상착륙했다.

AFP통신에 따르면 승객 275명과 승무원 15명 전원은 다치지 않고 안전하게 공항으로 돌아왔다.

항공기는 이날 오후 12시 20분께 버지니아주 덜레스 공항에서 이륙했으며, 이륙 직후 엔진 한쪽에서 이상이 감지됐다. 숀 더피 미 교통부 장관은 소셜 미디어 X를 통해 비상착륙 과정에서 엔진 덮개 일부가 분리돼 활주로 인근 수풀에서 작은 화재가 발생했다고 전했다. 불은 빠르게 진화돼 추가 피해는 없었다.

유나이티드 803편은 약 1시간 후인 오후 1시 30분 공항으로 복귀해 정밀 점검을 받았다. 사고로 인해 해당 활주로가 잠시 폐쇄됐으나, 공항 측은 복수의 활주로가 있어 다른 항공편 운항에는 지장이 없었다고 밝혔다.

항공 전문 사이트 에어라이브에 따르면 이 비행기는 버지니아주 프레드릭스버그 상공을 지나면서 연료를 방출했다. 이는 비상착륙 전 항공기 중량을 줄이는 필수 안전 절차다.

에어라이브에 실려 있는 등록 정보에 따르면 사고 777기는 1998년 11월에 당시 콘티넨털 항공에 인도됐으며, 이 항공사는 나중에 유나이티드 항공에 인수돼 합병됐다.

이 항공기에는 제너럴 일렉트릭(현 GE 에어로스페이스)이 만든 엔진 2대가 달려 있다.

사고 여파로 803편의 도쿄행 일정은 약 6시간 30분 지연됐으며, 승객들은 대체 항공기를 통해 하네다로 향했다. 미국 연방항공청(FAA)은 해당 사고에 대한 조사를 진행할 예정이라고 밝혔다.