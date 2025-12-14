지난 10월1일 에너지업무 이관후 한달에 한번꼴 하남주민 만나 소통 동서울변전소 제동에 ‘수도권 전력망’ 에 에너지고속道 빨간불

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부의 핵심 국정정책인 ‘에너지고속도로(전력망) 건설’을 위한 필수 사업인 경기 하남 동서울변전소 건설이 지방자치단체와 주민 반대로 진도를 나가지 못하자 김성환 기후에너지환경부 장관이 3선 구청장과 현직 국회의원 출신 정치인답게 현장소통을 통해 해법을 찾고 있다.

14일 기후부와 한전에 따르면 김 장관은 전날 13일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 동서울변환소 관련 하남시 주민들과 두 번째 간담회를 주재했다.

김 장관은 앞서 지난달 22일에는 하남을 찾아 ‘동서울변전소 증설반대 5자협의체’와 약 2시간 비공개 간담회를 진행한 바 있다. 에너지업무가 기후부로 이관된 지난 10월이후 한달에 한번씩 동서울변전소 건설을 위해 하남지역 주민들을 만나고 있는 셈이다. 반면 산업통상부가 에너지를 담당했을 당시 대학교수 출신인 안덕근 전 장관 등은 하남지역 주민들과 만난 적이 없었다.

김 장관이 노원구 구청장 3선과 제22대 국회의원을 지낸 정치인 출신답게 차관이나 한전에 미루지 않고 직접 해당 지역주민들과 소통을 통해 최적의 방안을 모색하고 있다고 관가와 에너지업계에서는 한목소리를 내고 있다.

하남시 동서울변전소를 둘러싼 갈등은 ‘동해안~수도권 초고압 직류송전(HVDC)’의 종점으로 중장기적으로 동해안 발전 전력에 의존하는 용인 반도체 클러스터의 전기 공급에도 차질을 빚을 수 있다는 점에 국가전력계획을 무산시킬 수 있는 사안이다.

삼성전자와 SK하이닉스가 600조원을 투입해 조성 중인 용인 반도체 클러스터는 중장기적으로 동해안 발전 전력을 수도권으로 끌어오는 ‘동해안~수도권 HVDC ’ 축에 상당 부분 의존하고 있다. 용인 반도체 클러스터가 완공되면 대규모 전력 수요가 본격화되는 2030년 이후에는 동해안 발전 전력 도입이 필수적이다.

‘동해안~수도권 HVDC’는 강원·경북권 석탄·원전·양수발전 전력을 수도권 핵심 산업지역으로 공급하기 위한 국가기간 송전망이다. 280㎞에 이르는 이 라인은 정부의 에너지고속도로 계획 중 가장 우선순위를 갖는 0단계 구간으로 동서울변전소에서 직류 전력을 교류로 변환해 경기 남부 산업벨트로 공급하는 구조다. 동서울변전소는 단순한 지역 변전소가 아니라 수도권 산업 전력망을 지탱하는 ‘관문 인프라’로 평가된다.

그러나 변환소 예정 부지가 감일동 주거지에서 직선거리 150m에 불과해 영유아, 청소년 등 4만명의 주민이 생활하는 지역 특성과 맞지 않는다고 반발하고 있다.

또 하남시는 나아가 주민 여론을 돌리기 위해 한전이 서울 서초구 한전아트센터와 같은 획기적인 주민 친화 대책을 제시해야한다고 주장하고 있다.

이에 대해 한전은 2023년 1월부터 올해 11월까지 35개월간 500여회 이상 주민 면담을 진행하면서 변환소 증설의 필요성을 설명하고 전자파에 대한 오해를 풀어 주민 수용성을 최대한 높이고 있다는 입장이다.

김 장관 주재 2차 간담회는 기후부가 지난달 1차 간담회시 주민들이 제기했던 동서울변전소 입지선정절차 적법성 등을 확인한 결과를 설명하는 자리로 마련됐다.

김 장관은 이 자리에서“입지선정절차와 주민설명회 과정을 살펴본 결과, 주민주장과 달리 적법하고 적정하게 추진됐다는 것을 확인했다”고 말한 것으로 전해졌다.

또 한전은 “변환소 부지선정과정에서 동서울변전소가 수도권 동남부 지역의 전력공급중심지로서 주민숙원사업인 변전소 옥내화와 연계해 추진시 주민수용성을 높일 수 있는 최적의 부지”라고 설명했다.

이어 “변환소를 변전소와 떨어진 지역에 설치하는 것이, 기술적으로 불가능하지 않으나 부지확보와 시공 가능성, 인허가 과정과 사업 기간 등을 종합적으로 고려한 후 결정했다”고 덧붙였다.

그러면서 “정부와 한전은 주민들이 검토 요구한 변전소 인접 체육시설부지로의 이전 방안에 대해, 부지가 협소하고 입지선정 등의 추가 인허가 절차 필요로 8년 이상의 사업지연이 발생하여 이전이 불가하다”고 말헸다.

또 김 장관은 하남지역 주민들의 추가 대안부지(팔당) 검토 요구에 대해 조속한 시일내에 검토결과를 설명하겠다는 입장을 표명한 것으로 알려졌다.

하남지역 주민들은 초고압설비인 변환소 입지를 주거밀집지역이 아니라 수자원공사 수도권 수도건설사업단이 위치한 팔당댐 인근 부지로 제안하고 있다. 팔당댐 인근도 상수원 보호구역에 해당해 환경 규제, 인허가 등 풀어야할 과제들도 만만치 않다.

김 장관은 “주민들의 안전권·생활권 가치와 기후부·한전의 안정적 전력공급 가치가 서로 충돌하고 있는데, 충돌 지점을 최소화하면서 지혜를 모아야 할 때”라며 “이같은 문제를 오래 끌지 않고 최대한 시간을 단축해 (대안을) 찾을 수 있는 방안을 검토하겠다”고 말했다.