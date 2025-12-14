[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 영턱스클럽 출신이자 국내 1세대 스트리트 댄서 팝핍현준이 백석예술대학교 교수직을 사임했다. 수업 중 욕설과 부적절한 발언을 한 것이 논란이 되면서다.

팝핀현준은 자신의 인스타그램에 “오늘부로 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직을 사임한다”며 “학생 여러분께 진심으로 사과드린다”고 지난 13일 밝혔다.

가요계에 따르면 앞서 지난 11일 에브리타임과 같은 온라인 커뮤니티에는 자신을 백석예대 실용댄스학부 소속이라고 밝힌 학생이 수업 도중 모 교수로 부터 빈번한 욕설과 성적 수치심을 느끼게 하는 발언을 들었다고 주장하는 글이 확산됐다.

이 글에는 교수 이름이 적히지 않았으나 팝핀현준은 “최근 온라인에서 제기된 백석예대 실용댄스학부 관련 논란에 대해 교수로서 사과와 입장을 전한다”고 자신임을 밝혔다.

그는 “교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성하였고, 의도와 무관하게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다”며 “결코 불순한 의도가 아니었음을 다시 한번 분명히 말씀드린다”고 해명했다.