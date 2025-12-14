부동산 침체가 만든 ‘내수 대전’…성장 모델 전환 시험대 위안화 절상은 외면한 채 소비·투자 부양 카드 총동원 높은 저축률·임금 구조·부동산 리스크가 발목 “내수 엔진 정착까지 긴 시간 필요”

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국이 드디어 방향을 틀었다. 수십 년 동안 ‘세계의 공장’으로 통하던 중국이 2026년부터 ‘내수 주도 성장’을 전면에 내세우며 경제 체질 개선에 시동을 걸었다. 표면적으로는 소비의 회복, 투자 안정이 핵심이지만 그 이면에는 부동산 쇼크, 고착된 저소비 구조, 미국·유럽과의 무역 갈등이라는 복합적 압력이 작용하고 있다. 중국이 선택한 ‘내수 대전(內需大戰)’은 단순한 소비 장려 정책을 넘어 성장 모델 전환을 향한 정치·경제적 실험에 가깝다.

중국 당정은 10~11일 이틀간 베이징에서 시진핑 국가주석 등 최고지도부 전원이 참석한 가운데 중앙경제공작회의(경제정책방향회의)를 연 뒤 내년 경제기조로 “강대한 국내 시장(强大国内市场)” 구축을 공식 선언했다. 그동안에도 소비와 투자 활성화를 강조해왔지만, 올해는 표현 수위가 확실히 달라졌다.

“내수를 우선 원칙으로 삼겠다.” 이는 그만큼 경제의 균형이 무너졌다는 의미이기도 하다. 중국의 소비 비중은 GDP의 약 40%. 한국(48%)보다 낮고, 미국(68%)과는 큰 격차가 난다. 수출은 사상 최대 무역흑자를 기록하고 있지만, 베이징의 고민은 ‘수출이 잘 돼도 소비가 살지 않는 구조’다.

중국 경제 전문가들은 이를 ‘성장의 피로감’으로 표현한다. 인프라·제조업 투자와 수출에 의존해온 모델이 한계에 부딪힌 것이다. IMF 역시 “중국은 규모가 너무 커 앞으로는 수출만으로 성장하기 어렵다”고 공식 경고했다.

소비가 왜 안 살아날까…부동산 침체가 모든 심리를 누른다

중국 소비자의 지갑을 닫게 만드는 가장 직접적 요인은 부동산 시장 침체다. 주택 가격 하락, 미완공 프로젝트 누적, 지방정부의 토지 재정난까지 겹치면서 중국인의 ‘부동산 자산 인식’은 흔들렸다. 자산 가치가 떨어지면 소비 여력도 자연스럽게 줄어든다.

특히 올해는 전국 미완공·미분양 물량이 역대 최고치를 경신했다. 중국 최대 부동산 개발사들이 줄줄이 무너진 뒤 ‘내 집이 완공되지 않을 수 있다’는 불안감은 소비 위축으로 직결됐다.

“집이 불안한데 소비가 되겠나.” 중국 현지 언론에서 반복되는 문장이다. 이 때문에 베이징은 내수 전략의 첫 단추를 부동산 시장 안정화에 맞췄다. 프로젝트 정상화, 주택 수요 회복, 대출 요건 완화 등 과거 조치들이 보다 강한 톤으로 재가동될 전망이다.

흥미로운 점은 중국이 ‘내수’를 외치면서도 위안화 절상(강세) 문제는 철저히 피했다는 것이다. 강한 위안화는 수입과 국내 소비를 살릴 수 있지만, 수출기업의 경쟁력을 약화시키기 때문이다.

IMF는 최근 보고서에서 중국의 낮은 인플레이션이 실질 환율 절하 → 수출 경쟁력 강화 → 무역 불균형 심화로 이어졌다고 지적했다. 즉, 위안화를 약하게 유지한 정책이 지금의 ‘수출 과잉–소비 부족’ 구조를 고착화시켰다는 뜻이다.

그러나 베이징은 쉽게 방향을 바꾸기 어렵다. 내수를 살리기 위해 위안화를 올리자니 수출이 부서지고, 수출을 유지하자니 내수 전환 속도가 더뎌진다. 중국이 맞닥뜨린 전형적인 정책 딜레마다.

정책은 쏟아지지만…근본 처방은 아직 ‘신중’

이번 회의에서 공개된 정책 패키지는 상당히 방대하다. 소비 보조금 지급, 농촌·도시 주민 소득 증대 방안, 중앙정부 투자 확대, 첨단 기술 산업 육성, 정책 금융을 통한 유동성 공급 등이 모두 포함됐다.

단기적으로는 내수 회복에 힘을 보탤 조치들이지만, 국제 금융시장과 전문가들 사이에서는 회의적인 평가도 나온다. “방향 전환의 신호로는 의미 있지만, 구조적 둔화를 뒤집을 ‘결정적 한 방’은 아니다”라는 것이다.

노무라와 씨티 등 글로벌 IB들은 공통적으로 “정책 지원은 강화됐지만, 구조적 문제를 해결할 부양책은 아직 나오지 않았다”고 진단했다. 중국 정부가 큰 폭의 금리 인하나 재정 확장을 선택하기에는 부채 부담이 너무 크기 때문이다.

중국 내수 회복을 가로막는 구조적 제약도 만만치 않다. 우선 높은 저축률이 문제다. 의료·교육·노후에 대한 불안이 여전히 큰 만큼 가계는 소비보다 저축을 택하는 경향이 강하다.

임금·분배 구조 역시 걸림돌로 지적된다. 내수를 키우기 위해 임금을 과감히 올릴 경우 제조업 비용이 상승하고, 이는 투자 감소와 수출 둔화로 이어질 수 있다. 제조업 기반이 경제의 핵심인 중국으로선 쉽게 선택하기 힘든 방향이다.

부동산 리스크도 여전히 버티고 있다. 미분양·미완공 문제를 포함해 부동산 프로젝트 정상화가 이뤄지지 않으면 소비 심리 회복은 사실상 불가능하다는 게 시장의 중론이다.

파이낸셜파임스(FT)에 따르면 중국 한 외국계 기업인은 “중국의 소비 비중이 낮아 반등 여지는 크다”면서도 “중국인이 전통적으로 위험 회피 성향이 강해 내수가 경제의 새로운 엔진으로 자리 잡기까지는 시간이 필요하다”고 말했다.

이어 “이번 중앙경제공작회의는 단순한 연례 정책 조율에 그치지 않는다. 중국이 스스로 기존 성장 모델에서 벗어나겠다고 공식 선언한 첫 분기점으로 평가된다”고 전했다.