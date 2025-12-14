주민이 체감한 생활밀착형 폭염 저감 대책으로 우수기관 선정, 특별교부세 1억 5000만 원 확보 폭염 대응 사업 실적 통계로 체계적 관리, 무더위쉼터, 그늘막 등 폭염 저감 시설 운영 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 행정안전부 주관 ‘2025년 기후재난 대응 평가’에서 서울 자치구 중 유일하게 우수기관으로 선정되어 장관상 수상과 함께 특별교부세 1억5000만 원을 확보했다.

행정안전부의 ’기후재난 대응 평가‘는 폭염, 한파 등 자연 재난에 효과적으로 대응한 우수 지방자치단체를 선정하는 제도다. 지난 6월 안전치안점검회의에서 ’재난, 재해가 많이 감소한 지방정부에 교부세를 대폭 지원하는 등 포상 방안을 강구하라‘는 이재명 대통령 지시에 따라 올해 처음으로 도입됐다.

성동구는 지난 11월, 1차 평가 상위 지자체를 대상으로 진행된 수범사례 발표회에서 ‘도심 생활밀착 폭염 대책의 체계적·통계적 관리’를 주제로 발표, 여름철 폭염 대응 성과를 인정받아 서울시 자치구 가운데 유일하게 우수기관으로 선정됐다.

먼저, 구는 ’폭염 종합대책 추진계획‘을 중심으로 29개 폭염 대응 사업의 추진 실적을 수치화하여 매주 비교 분석하는 등 통계를 활용해 대응 상황을 체계적으로 관리해왔다.

또, 생활 속 폭염 피해 최소화를 위해 폭염 저감 시설 운영을 강화했다. 구청 1층 200평 규모의 도서관형 주민 친화 공간인 ’성동책마루‘를 대규모 무더위쉼터로 운영, 폭염경보 발령 시에는 24시간 무더위쉼터로 개방해 안전하고 건강한 여름나기를 지원했다.

이와 함께 횡단보도 대기 공간의 ’무더위그늘막‘ 172개소를 비롯해 스마트쉼터 56개소, 스마트 냉온열의자 164개소를 운영하여 폭염으로부터 교통약자를 보호하는 시설로 주민들에게 큰 호응을 얻었다.

특히, 폭염 저감 시설 운영에 주민들의 의견을 적극 반영했다. 구청장 문자 민원 등 다양한 소통 경로로 확인된 요청과 제안을 최대한 반영하여 무더위 그늘막 추가 설치 등 주민에게 실질적으로 필요한 부분을 지원하는 데 앞장섰다.

그밖에 도로 위 열기를 식히는 살수차도 10대로 확대 운행, 집 가까운 곳에서 더위를 날릴 수 있는 살곶이 물놀이장 등 총 4개의 도심 물놀이장을 운영했다.

정원오 성동구청장은 “폭염 등 이상기후는 단순한 기상 문제를 넘어 주민의 일상을 위협할 수 있는 재난으로 빈틈없는 대응체계를 구축해 안전한 성동을 만들기 위해 세심한 노력을 기울여왔다”며 “앞으로도 예보보다 한발 앞서 움직이는 재난 대응으로 주민의 안전한 일상을 지킬 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.